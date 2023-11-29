اورژانس بین راهی «چاه تلخ» ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل دهبانی زاده بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مکاتبات لازم با مرکز فوریتهای پزشکی استان و کشور برای تأمین آمبولانس این مرکز انجام شده است.
وی بیان داشت: پس از تعیین تکلیف این طرح، شش تا ۱۲ نیروی انسانی در این زمینه جذب خواهد شد.
دهبانی زاده با بیان اینکه سه طرح بهداشتی با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد در شهرستان در دست اجرا است، گفت: این طرحها، شامل خانههای بهداشت مناطق «چهار راه گشین»، «نازنگون» و «نارگ موسی» است.
وی افزود: در شهرستان باشت در حوزه تجهیزات تخصصی، پشتیبانی و رفاهی، نیروی انسانی و فضای فیزیکی مشکلاتی وجود دارد که با همکاری، هماهنگی و برنامه ریزی صحیح مرتفع میشود.
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