ساخت کتابخانه دوم مطالبه دیرینه مردم جم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی عصر چهارشنبه در آئین کلنگ‌زنی دومین کتابخانه عمومی جم، با قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی جم که رسالت ساخت این کتابخانه را عهده‌دار شده، گفت: ساخت و توسعه کتابخانه در فضای شهری امری ضروری است؛ چون در زیست شهری، باید باغ دانش وجود داشته باشد.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) درباره کتاب، ادامه داد: خوشبختانه شهردار جم فردی اهل مطالعه و دانش است که این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کرد و با همکاری فرمانداری شهرستان و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر امروز ساخت این کتابخانه را بر زمین زدند.

وی یادآور شد: ما قدردان مسئولان و افرادی هستیم که اهتمام ویژه‌ای به توسعه فرهنگ کتاب و ساخت کتابخانه در نقاط شهری و روستایی دارند، هستیم. امیدواریم این کتابخانه هم مایه خیر و برکت دانش برای اهالی شهر جم باشد.

طی آئینی با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، فرماندار شهرستان جم، شهردار، اعضای شورای شهر و مسئولین محلی، کلنگ ساخت دومین کتابخانه عمومی شهر جم به زمین زده شد.