به گزارش خبرنگار مهر حسن ناهیدی ظهر چهارشنبه در ستاد انتخابات خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، انتخابات را فرصتی دانست که مردم اراده خود را بیان و محقق می‌کنند و افزود: دولت با ایجاد فضا این اراده را به بهترین وجه منعکس و عملیاتی کند.

رییس ستاد انتخابات خراسان شمالی مشارکت در انتخابات نظام جمهوری اسلامی را در مقایسه با سایر کشورها بسیار نظام‌مند و واقعی ذکر کرد و گفت: رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها و مدیران در تبیین بیشتر کارکرد دولت در اجرای پشتیبانی و تدارکات انتخابات، تلاش کنند.

وی نقش مهم آموزش در فرآیند برگزاری بهتر انتخابات را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: آموزش یکی از راه‌های توانمندسازی افراد است زیرا استفاده از امکانات را سهل‌تر می‌کند و تصمیم‌گیری در مواجهه با مجهولات را بهتر می‌کند.

ناهیدی خاطر نشان کرد: افزایش ارتباطات با احزاب در راستای استماع مطالبات مردم از زبان آنها می‌تواند مشارکت حداکثری در انتخابات را رقم بزند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: ضعف‌های انتخابات سال‌ گذشته باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد و نقاط قوت نیز تقویت شود.

وی اظهار داشت: نخبگان باید جامعه را بهتر بشناسند و جامعه نیز با نخبگان ارتباط تنگاتنگ داشته باشند تا ایده‌ها، ظرفیت و توانمندی‌ها به کارگیری شود و ماحصل آن بیان اندیشه‌ها و راهکارها در حوزه‌های مختلف خواهد بود.

ناهیدی تصریح کرد: احزاب هم می‌توانند با بدنه جامعه ارتباط بیشتری برقرار کنند و در طول سال برای موضوعات مختلف با آنان مشورت گرفته شود که این امر در تحقق مشارکت حداکثری مهم خواهد بود.

رییس ستاد انتخابات خراسان شمالی احزاب را حلقه‌های میانی بین دولت و مردم دانست که در حوزه انتخابات می‌توانند تأثیرگذار باشند.

ناهیدی گفت: تاکید بر اهمیت سلامت انتخابات و نظارت بر فرآیند انتخابات باید از طریق اطلاع‌رسانی رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها برای مردم انجام شود.