حسین مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیست و هشتمین دوره ملی دانش‌افزایی مشاوران ازدواج و خانواده با حضور بیش از ٨٠٠ نفر از از مدیران، روانشناسان و مشاوران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده کشور و با حضور و سخنرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد.

وی افزود: در این دوره که که در طی دو روز چهارشنبه و پنجشنبه ٧ و ٨ آذرماه سال جاری در سالن کنفرانس دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار می‌شود، ۷۰ نفر به صورت حضوری و بیش از ٨٠٠ نفر از طریق ارتباط مجازی از سطح کشور حضور داشتند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: بردیا فر جامعه شناس و رئیس کمسیون ازدواج و خانواده وزارت ورزش و جوانان نخستین مدرس کارگاه با موضوع (ازدواج در ایران تبیین چرایی) است.

وی بیان کرد: کارگاه در بخش دوم نیز با موضوع مداخله غنی سازی روابط زناشویی متناسب شده برای پیشگیری و کاهش طلاق با تدریس فروغ عباسی دکتری روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بعد از ظهر ادامه خواهد یافت.