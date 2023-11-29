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۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۵۵

طی حکمی؛

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه منصوب شد

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه- طی حکمی «سیدشهرام کهریزی» به عنوان سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، «سیدشهرام کهریزی» به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه منصوب شد.

از سوابق کهریزی می‌توان مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه، مدیر و مجری مناطق ویژه اقتصادی استان کرمانشاه، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، مدیر و مجری بازارچه‌های مرزی استان کرمانشاه و… را نام برد.

کد مطلب 5953649

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    نظرات

    • محمودی IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
      0 0
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      این همه پست داشته ایا بیلان کاری مثبتی دارد انشاالله ادم مثمر ثمری برای مردم و استان باشد
    • FR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      0 0
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      ما از اقای کهریزی محترم تقاضا داریم جاده گیلانغرب به دو راهی ایلام اسلام اباد را به علت تردد و ترافیک سنگین تریلرهای این خط به عراق را سه بانده کنند زیرا جاده باریکه و فرسوده وباعث تصادفات زیادی شده و میشود وبسیاری از خانواده ها را عزا دار کرده است با تشکر
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
      0 0
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      انصافا دکترکهریزی یک مدیرتوانمندخوش اخلاق ودرکل انسانی بسیاربالیاقت هستنددرزمان مدیرکلی دفترامورروستائی ودفترفنی بنده چون دهیارروستائی هستم به ایشان مراجعاتی داشتم پاسخگوی خواسته هامون بامتانت بود انشاله موغق باشند

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