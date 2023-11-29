به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، «سیدشهرام کهریزی» به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه منصوب شد.
از سوابق کهریزی میتوان مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمانشاه، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه، مدیر و مجری مناطق ویژه اقتصادی استان کرمانشاه، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، مدیر و مجری بازارچههای مرزی استان کرمانشاه و… را نام برد.
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