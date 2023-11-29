تصادف مرگبار در محور کنگاور ۳ کشته برجای گذاشت

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۶:۴۰ امروز بر اثر برخورد تریلر با خودروی پژو ۴۰۵ در محور فیروزان-کنگاور-فرعی قارلق اول متأسفانه سه نفر از هموطنان در دم جان باختند.

وی افزود: به علت شدت برخورد، افراد فوتی در لابلای انبوهی از آهن آلات گیر کرده که عملیات رهاسازی توسط تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان کنگاور صورت گرفت و با تلاش بی وقفه نجاتگران با استفاده از ست هیدرولیک و پنوماتیک نجات بیرون کشیده شدند.

️مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: یک نفر از مصدومین این حادثه برای انتقال به نزدیک ترین مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس و افراد فوتی نیز پس از رهاسازی تحویل عوامل انتظامی‌شهرستان کنگاور شدند.

محمدی در پایان رعایت سرعت مطمئنه در رانندگی را امری لازم و ضروری دانست و گفت: هموطنان عزیز هنگام رانندگی، تحت هیچ شرایطی از تلفن همراه استفاده نکنند و در زمان مواجهه با تصادفات نیز هرگز در محدوده نزدیک محل حادثه اقدام به توقف نکنند تا از بروز تصادفات ثانوی جلوگیری شود و در صورت هرگونه حادثه احتمالی با تلفن ملی ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس گرفته تا از خدمات این جمعیت بهره مند شوند.