مسجد کانون رشد و هدایت و پایگاه جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دفتر رسیدگی به امور مساجد پیشوا و افتتاح دفتر قرچک اظهار کرد: مسجد اولین و مهمترین پایگاه مسلمانان است که پیامبر اسلام (ص) آن را قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه، بنا نهادند.

وی با اشاره به اینکه نقش مساجد در روشنگری مردم و بسیج آنان در مقابله با رژیم منحوس گذشته و اعزام نیرو به جبهه‌های دفاع مقدس، بر هیچکس پوشیده نیست گفت: بر اساس آیه شریفه «الذین ان مکناهم فی الارض اقامواالصلوه و آتی الزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر» ساختار قدرت در نظام اسلامی، بر پایه مسجد و اقامه نماز استوار است.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نماز سمبل پیوند با خالق، زکات سمبل پیوند با خلق، امر به معروف، سمبل امور فرهنگی، تبلیغی و ارشادی و نهی از منکر، سمبل قوه قهریه در نهادسازی دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی است.

نوش آبادی عنوان کرد: عمران مادی و معنوی مساجد با بکارگیری افراد صالح‌، با تقوا و اهل علم و کارآمد در امامت جماعت و ارکان مساجد است و برنامه ریزی جذاب و کاربردی برای جذب جوانان و نوجوانان در مساجد و بها دادن به آنان در تقویت امور فرهنگی در هر محل و منطقه، کمک مهمی در سامان دهی امور مساجد خواهد کرد و فعال کردن مساجد غیر فعال با تأمین امام جماعت و ساخت خانه عالم بمنظور استقرار کامل و ارتباط مداوم با نمازگزاران، موجب رونق بیشتر مساجد خواهد شد.