زهرا عنایتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و تصاویر ماهواره هواشناسی، در ادامه فعالیت سامانه بارشی، بارش‌ها در استان بویژه شمال شرق تا عصر امروز ادامه داشت و از ابتدای امشب به تدریج کاهش ابرناکی را شاهد هستیم.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: برای فردا در نوار شمالی احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: کاهش میدان دید افقی و مه‌آلودگی در نواحی سردسیر و کوهستانی استان تا صبح فردا رخ خواهد داد.

عنایتی ادامه داد: روند دمایی امشب کاهشی است؛ به طوری که نواحی کوهستانی و سردسیر به کمتر از صفر درجه نیز خواهد رسید و از فردا دمای روزانه به صورت تدریجی افزایشی و هوای سرد شبانه ماندگار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا پنجشنبه نیمه‌ابری و مه‌آلود به تدریج کاهش ابر گاهی وزش باد پیش بینی کرد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته خوشاب با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس سردترین و سرخس با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۹ و ۲۱ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.

به گفته وی بیشترین سرعت وزش باد و بیشترین میزان بارندگی به ترتیب از ایستگاه‌های هواشناسی سرخس ۸۳ کیلومتر بر ساعت و تربت‌جام ۱۰.۱ میلی‌متر گزارش شده است.