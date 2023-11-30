  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

رییس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند خبر داد؛

شناسایی کارگاه غیر مجاز تولید مواد غذایی در بیرجند

شناسایی کارگاه غیر مجاز تولید مواد غذایی در بیرجند

بیرجند- رییس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند گفت:یک باب کارگاه غیر مجاز تولید مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت بیرجند و شبکه دامپزشکی شناسایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامی نژاد صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازرسی از این واحد بیش از ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته، فاقد مجوز و مشکوک شامل خیارشور، سوسیس، انواع خوراک ساندویچ کشف و توقیف شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیرجند بیان کرد: به مخاطره افتادن سلامتی مردم خط قرمز مرکز بهداشت است و تلاش می‌کنیم از تمام ابزارهای قانونی استفاده کنیم تا تندرستی مردم عزیز شهرستان در معرض خطر قرار نگیرد.

بهرامی نژاد با اعلام اینکه پرونده افراد متخلف در این کارگاه غیر بهداشتی نیز جهت پیگیری قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده است.

وی یادآور شد: به شهروندان توصیه نمود در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی مرتبط با بهداشت محیط، با سامانه مرکز ملی پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت به شماره ۱۹۰ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 5953872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه