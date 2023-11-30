ظرفیت تولید ماهی در استان سمنان به ۱۶۰۰ تن رسید

محمد رضا قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ظرفیت سالانه تولید ماهی در استان سمنان به بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن رسیده است، تاکید کرد: این میزان تولید با افزایش قابل توجه بیش از ۴۰۰ تنی در دو سال اخیر محقق شده است.
وی با اشاره اینکه روند تولید ماهی در استان سمنان از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد و در همه این مدت تا ابتدای دولت سیزدهم ظرفیت تولید ماهی در استان سمنان یک هزار و ۲۰۰ تن بود، افزود: امروز با نگاه ویژه دولت ظرفیت تولید سالانه بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن انواع ماهی گرمآبی و سرد آبی در استان سمنان ایجاد شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین گفت: به زودی و با افتتاح دو مزرعه بزرگ پرورش ماهی در استان، ۱۰۰ تن دیگر به ظرفیت تولید سالانه ماهی افزوده میشود.
قاسمی بیان کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش پرورش آبزیان به ویژه حذف بروکراسی اداری برای اعطای مجوز پرورش ماهی در اولویت برنامههای مهم سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه بازار فروش ماهی در استان سمنان وجود داشته و بهرهبرداران این حوزه نباید نگران بازار باشند، گفت: بهرهبرداران بخش کشاورزی که دارای استخر ذخیره آب هستند، میتوانند نسبت به ایجاد مزرعههای پرورش ماهی و آبزیان اقدام کنند و حتی یک لیتر از آب استخرهای ذخیره آنها در پس از پرورش ماهی اتلاف نمیشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: پرورش آبزیان در پاییندست استخرهای ذخیره آب کشاورزی و در فضایی اندک میتواند سود سرشاری را از آن کشاورزان کند و بنابراین کشاورزان میتوانند نسبت به سرمایهگذاری در این بخش اقدام کنند.
