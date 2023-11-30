تخریب ۴ مکان فروش مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رستمی اظهار کرد: در طرح ارتقا امنیت اجتماعی حدود ۱.۵ کیلوگرم مواد مخدر، ۲ هزار و ۵۱۰ سی سی شربت متادون و ۱۷۰ حبه قرص روانگردان کشف شد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه می‌توان به شناسایی و تخریب چهار مکان فروش و عرضه مواد مخدر، دستگیری ۱۷ نفر از خرده فروشان و جمع آوری ۴۸ معتاد متجاهر اشاره کرد.

سردار رستمی یادآوری کرد: کشف ۲۱ فقره سرقت منزل و ۲۰ فقره سرقت خودرو در کنار کشف چهار دستگاه خودرو و ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه از دیگر نتایج اجرای طرح بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش مأموران انتظامی استان ۱۸ سارق و ۲ عامل تیراندازی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی پلمب هشت واحد صنفی متخلف و صدور اخطار پلمب برای هفت واحد صنفی دیگر را نیز یادآوری کرد و گفت: مجموع این اقدامات در راستای افزایش امنیت در جامعه و برخورد با متخلفان و مجرمان صورت گرفت.

سردار رستمی در پایان با قدردانی از تلاش همکارانی که در طرح ارتقا امنیت اجتماعی تلاش کردند، گفت: پلیس قاطعانه با هرگونه ناهنجاری برخورد و اجازه نمی‌دهد عده‌ای با هر نیت و انگیزه‌ای باعث اخلال در نظم و امنیت جامعه شوند.