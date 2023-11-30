به گزارش خبرنگار مهر، رشید محمودی عصر پنجشنبه به خبرنگاران رسانههای استان اعلام کرد: جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی «دهربندخان» در اقلیم کردستان برگزار میشود و اثر هنرمند توانای کردستانی نیز در این جشنواره حضور دارد.
وی افزود: در این جشنواره هنرمندان بسیاری از کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، شیلی، مصر، تونس، بغداد، نینوا و ایران (شهرستان سقز) حضور دارند.
سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: این جشنواره از ۶ آذر برابر با ۲۷ نوامبر آغاز شده و تا ۱۰ آذر برابر با اول دسامبر ادامه دارد.
محمودی تاکید کرد: خوشبختانه در این جشنواره نمایش «قرم و قال» به نویسندگی سمیرا سلیمانی و کارگردانی امیر زارعزاده از استان کردستان، شهرستان سقز حضور خواهد داشت و به رقابت میپردازد.
وی خاطر نشان کرد: محمد زارعزاده نویسنده و کارگردان پیشکسوت کردستانی به عنوان تنها نماینده استان کردستان در این رویداد بینالمللی شرکت دارد.
گفتنی است؛ «قرم و قال» واژهای کُردی و به معنای «سر و صدا» است.
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