به پزشک نماهای فضای مجازی اعتماد نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: متأسفانه امروز، پدیده شوم پزشک بلاگرها و پزشک نماها که در فضای مجازی وجهه پزشکان را خدشهدار میکنند، زیاد شده است.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پلیس فتا هم منطبق با وظایف خودش در این زمینه در حال ورود است تصریح کرد: قالب کسانی که در این حوزه وارد شدهاند کسانی هستند که در زمینه جراحیهای زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام میدهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز باید بدانند کسانی که پزشک هستند اغلب به تبلیغ در شبکههای مجازی نیاز ندارند اما افراد دلال بیمار و سودجویانی که اصلاً پزشک نیستند و صرفاً از زرق و برقهای فضای مجازی استفاده میکنند اصطلاحاً بیماران را شکار میکنند و در یک چرخهی غیرمجاز اقدامات پزشکی از جمله ویزیت، جراحی و … انجام میدهند.
رئیس پلیس فتا پایتخت بیان داشت: سازمان نظام پزشکی سایتی دارد که در آن مشخصات پزشکان معتبر و یا شماره نظام پزشکی آنان درج شده و تنها با یک جستجوی ساده ادعای فردی که خودش را پزشک معرفی کرده قابل استعلام است.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه شبکههای اجتماعی محل مناسبی برای خرید دارو نیست و نباید سلامت خودمان را با اعتماد به شبکههای اجتماعی تحت شعاع قرار بدهیم افزود: اخیراً پروندهای تحت عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیتهای شبکههای اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجیهای ساختگی را در فضای مجازی قرار میدادند و آنها را پزشک معتمد معرفی میکردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به اینکه ما در حوزه سلامت دیجیتال نیازمند قانون گذاری هستیم و نیاز است استارت آپها بتوانند در این زمینه ورود قانونی داشته باشند که مردم از این خدمات به نحو شایسته استفاده کنند گفت: در پیگیریهایی که همکاران ما انجام دادند بسیاری از اوقات با افرادی برخورد کردیم که دارویی ارائه نمیدهند بلکه صرفاً با تبلیغات دروغین کلاهبرداری میکنند و از طرفی شیادان مجازی بدون توجه به عواقب کار خود اقدام به ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی میکنند.
وی گفت: شهروندان داروهای موردنیاز خود را از مراکز معتبر و شناخته شده خریداری کنند و موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.
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