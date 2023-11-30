پیام تسلیت فرمانده کل ارتش به سردار حسنی آهنگر

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی درگذشت ابوی سردار محمدرضا حسنی آهنگر رییس دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبِّک ذوالجلالِ والاکرامِ

برادر ارجمند سردار سرتیپ دوم پاسدار، دکتر محمدرضا حسنی آهنگر

رییس محترم دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

درگذشت پدر بزرگوارتان، خادم الحسین علیه السلام مرحوم حاج محمد صادق حسنی آهنگر موجب تأثر شد.

بدون تردید حاصل اهتمام آن پیرو سیره علوی را باید در تربیت فرزندی انقلابی، مدیری خلاق و پیشرو در حوزه علم و فناوری یافت.

با تسلیت مصیبت فقدان ابوی گرامی به جنابعالی و خانواده محترمتان، امید دارم آن مرحوم با عنایت و رحمت واسعه الهی، در این ایام محزون شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در جوار اولیای دین ماوا گزینند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی