به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری صبح پنج شنبه در شورای اداری شهرستان بن با اشاره به اینکه استقبال مردم از سفر رئیس جمهور به این استان بی نظیر بود گفت: سفر ریاست جمهور به استان چهارمحال و بختیاری نقطه عطف و ایجاد امید برای مردم این استان بود.

وی با اشاره به اینکه تیم بازرسی قبل از سفر ریاست جمهوری به استان همه پروژه‌ها را بررسی کردند اظهار کرد: طبق بررسی‌های انجام شده اکثر پروژه‌های این استان آماده افتتاح و بهره برداری بود و همین امر موجب شد تا سفر رئیس جمهور به استان زودتر از موعود صورت گیرد.

حیدری با اذعان بر اینکه برخی از پروژه‌ها تا ۱۰ برابر سرعت پیدا کرده بود گفت: بسیاری از پروژه‌ها که در استان متوقف شده بودند با در نظر گرفتن اعتبارات ویژه تکمیل و به بهره برداری رسیدند.

وی خاطر نشان کرد: با تلاش و کار جهادی شبانه روزی مدیران باعث شد بسیاری از پروژه‌ها رونق گرفته و فعال شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۲,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این استان خبر داد و گفت: با جذب این اعتبار برای استان می‌توان استان را تا حدودی از محرومیت نیز آزاد کرد.

حیدری، وفاق و هم دلی بین مسئولین و مردم این استان را مثال زد و گفت: با ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین می‌توان تحول بزرگی را در استان رقم زد.

وی با تاکید بر اینکه مردم این استان شایسته خدمتگزاری هستند گفت: ما باید همه تلاش خود را برای سر و سامان دادن استان به کار ببندیم و آن را از محرومیت نجات دهیم.

حیدری با تاکید بر اینکه مردم این استان در همه صحنه‌ها حضور پررنگی داشته‌اند گفت: امیدواریم در انتخابات پیش رو نیز مردم استان با حضور خود در صحنه برند باشند.

وی همچنین به مسائل، مشکلات و پروژه‌های شهرستان بن اشاره کرد و گفت: این شهرستان دارای ظرفیت‌های بیشماری است که باید از آن به خوبی استفاده شود.

حیدری به حل مشکلات گردشگری منطقه شیدا اشاره کرد و گفت: مشکلات منطقه گردشگری شیدا در شهرستان بن باید حل شود و مسئولین شهرستان پیگیر آن نیز باشند.

وی همچنین به راه اندازی بازارچه در مرکز این شهرستان اشاره کرد و گفت: باید در مرکز شهرستان بن بازارچه‌ای راه اندازی شود و صنایع دستی این شهرستان را در معرض دید گردشگران قرار دهند.

حیدری با بیان اینکه زیر ساخت‌های گردشگری در این شهرستان باید تقویت شود گفت: تسهیلات لازم برای ایجاد گردشگری و بوم گردی در این شهرستان داده شود.

وی حمایت از صنایع دستی شیخ شبان را نیز بسیار مهم تلقی کرد و گفت: با حمایت از صنایع دستی این منطقه به ایجاد اشتغال نیز کمک می‌شود.

حیدری همچنین به منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی شهرستان بن اشاره کرد و گفت: لازم است برای رونق کشاورزی و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی حداکثر همکاری لازم صورت گیرد.

وی همچنین به نوسازی مدارس در این شهرستان اشاره کرد و گفت: باید به مدارسی که در حال ساخت و ساز هستند سرعت بخشید و هرچه سریع‌تر تجهیزات در اختیار آنها قرار داد.

حیدری در پایان خاطر نشان کرد: همه پروژه‌ها در شهرستان بن فعال شده و ما تلاش کرده‌ایم که به طور عادلانه اعتبار برای شهرستان‌ها در نظر گرفته شود، موفقت نامه‌ها امضا شود و پروژه‌ای نباید راکد بماند و همه تلاش خود را در این راستا باید انجام دهیم.