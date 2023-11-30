رحیم سلیمانی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت جلوگیری از اتلاف انرژی و رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: ساختمان‌هایی که در آنها رعایت عایق‌کاری دیوارهای خارجی، عایق‌کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تأسیسات و سیستم تولید آب‌گرم، نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال‌بریک، چوبی یا PVC استاندارد رعایت نشده است، بیشترین اتلاف انرژی را دارند.

وی تصریح کرد: نصب سیستم‌های کنترل‌کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک روی رادیاتورها و سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط از برنامه‌هایی است که باید در هنگام ساختمان سازی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با تاکید بر ضرورت همکاری ادارات، ارگان‌ها وشرکت‌های دولتی در تأمین سوخت پایدار، خاطرنشان کرد: تأمین سوخت پایدار در فصول سرد سال مستلزم همراهی و همکاری همه مسئولان و مردم است.

وی عنوان کرد: رعایت بهینه مصرف گاز باید از ادارات و ارگان‌های دولتی به صورت جدی شروع شود زیرا مردم انتظار دارند ادارات دولتی نیز با رعایت اصولی و صحیح مصرف گاز، در بهینه‌سازی مصرف سوخت، با آن‌ها همراه باشند.

سلیمانی‌نژاد استفاده از سوخت دوم در ادارات، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در فصول سرد سال را یکی از راهکارهای مناسب کاهش مصرف گاز و پایداری شبکه گاز رسانی خواند و گفت: شرکت گاز زنجان در کنار پایش مصرف گاز در ادارات در حال پیگیری اصلاح و بهسازی سیستم گرمایشی ادارات شرکت‌ها و مؤسسات دولتی استان است.

وی با بیان اینکه برای ارائه الگوی مصرف و فرهنگ‌سازی صحیحِ استفاده از گاز، برنامه‌ریزی کارشناسی شده، لازم و ضروری است، ابراز کرد: باید از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی موجود در آموزش و پرورش برای کاهش و مدیریت صحیح مصرف انرژی در راستای پایداری شبکه گازرسانی کشور استفاده شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به اجرای موفق طرح همیار گاز در مدارس استان اشاره کرد و افزود: با انجام مستمر این طرح در سال‌های گذشته نتایج خوبی به دست آمده که امسال نیز با اقدامات جدید به صورت گسترده‌تر در مدارس استان اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اقدامات عملیاتی در راستای کاهش مصرف سوخت در کنار برنامه‌های فرهنگی یادآور شد: باید در کنار استفاده از تجهیزات و سیستم‌های گرمایشی مناسب با راندمان بالا و رعایت اصول صحیح مصرف انرژی نسبت به اصلاح موتورخانه‌ها و تنظیم درجه مناسب آن‌ها اقدام شود.

سلیمانی‌نژاد بهسازی و اصلاح موتورخانه‌های مدارس را از برنامه‌های پیش روی شرکت گاز زنجان در راستای بهینه سازی سوخت برشمرد و گفت: اجرای طرح تعویض و اصلاح مشعل، عایق‌کاری لوله‌ها و دیگ موتورخانه‌ها در مدارس، از برنامه‌های دیگر شرکت گاز زنجان در زمینه بهینه‌سازی سوخت است.