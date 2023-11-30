  1. استانها
  2. گیلان
۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۶

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان خبر داد؛

حضور ۳۰ خبرنگار داخلی و خارجی برای پوشش رسانه ای همایش روز رشت

حضور ۳۰ خبرنگار داخلی و خارجی برای پوشش رسانه ای همایش روز رشت

رشت- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از حضور ۳۰ خبرنگار داخلی و خارجی برای پوشش رسانه ای همایش روز رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی ظهر پنج شنبه در آئین رونمایی از پوستر بزرگترین فستیوال خوراک شمال کشور در شهرداری رشت اظهار کرد: برند خلاق خوراک رشت یکی از ظرفیت‌های مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با تاکید بر لزوم احیای غذاهای محلی افزود: توجه به ظروف سنتی در کنار پخت غذای بومی و محلی در رشت مورد تاکید است.

وی از برپایی نمایشگاه ظروف مربوط به پخت و پز در رشت خبر داد و اضافه کرد: خوراک مربوط به شهرهای استان گیلان شناسایی و شناسنامه دار شده است و این مسیر احیای غذاهای محلی استمرار خواهد داشت.

جهانی با اشاره به برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای مختلف در گیلان با محوریت خوراک، اضافه کرد: در هفته رشت ۳۰ خبرنگار داخلی و خارجی در این شهر حاضر می‌شوند تا این رویداد بزرگ پوشش خبری و رسانه‌ای دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با بیان اینکه روز رشت از اهمیت ویژه برخوردار است، افزود: فضاسازی محیطی برای برپایی باشکوه همایش روز رشت در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 5954136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها