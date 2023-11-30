حضور ۳۰ خبرنگار داخلی و خارجی برای پوشش رسانه ای همایش روز رشت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی جهانی ظهر پنج شنبه در آئین رونمایی از پوستر بزرگترین فستیوال خوراک شمال کشور در شهرداری رشت اظهار کرد: برند خلاق خوراک رشت یکی از ظرفیتهای مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری است.
مدیرکل میراثفرهنگی گیلان با تاکید بر لزوم احیای غذاهای محلی افزود: توجه به ظروف سنتی در کنار پخت غذای بومی و محلی در رشت مورد تاکید است.
وی از برپایی نمایشگاه ظروف مربوط به پخت و پز در رشت خبر داد و اضافه کرد: خوراک مربوط به شهرهای استان گیلان شناسایی و شناسنامه دار شده است و این مسیر احیای غذاهای محلی استمرار خواهد داشت.
جهانی با اشاره به برگزاری جشنوارهها و رویدادهای مختلف در گیلان با محوریت خوراک، اضافه کرد: در هفته رشت ۳۰ خبرنگار داخلی و خارجی در این شهر حاضر میشوند تا این رویداد بزرگ پوشش خبری و رسانهای دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با بیان اینکه روز رشت از اهمیت ویژه برخوردار است، افزود: فضاسازی محیطی برای برپایی باشکوه همایش روز رشت در دستور کار قرار دارد.
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