نظام مهندسی ساختمان نقش نظارتی خود را بدون تعارف ایفا کند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خوش‌گفتار، صبح پنجشنبه در نطق پیش از دستور دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر اردکان بر لزوم نظارت موثر بر ساخت و ساز ساختمان‌ها با رویکرد قانون‌مداری، تعهد و عمل به استانداردها و بهره‌مندی از دانش و علم روز تأکید کرد.

وی با بیان اینکه لازم است نظارت دقیق و مستمر و حضور مؤثر اعضای سازمان در فرآیند ساخت و ساز ساختمان‌ها به صورت ویژه بررسی شود، بیان کرد: مهندسان باید نقش نظارتی خود را قدرتمندانه و بدون تعارف ایفا کنند و حالت اداری و تشریفات نداشته باشد و از یک سو شورای انتظامی باید در این مسیر با کم کاری‌های احتمالی مهندسان ناظر به جد برخورد کند.

خوش گفتار با اشاره به اینکه حضور مهندسان ناظر در تمام مراحل ساخت و ساز ساختمان باید موثر باشد، تصریح کرد: کنترل، صلاحیت، نوع ساخت و ساز و فعالیت برخی مهندسان در سازمان نظام مهندسی اردکان به درستی رعایت نمی شود و وضعیت فنی ساخت و سازهای مجاز در سطح شهر اردکان مطلوب نیست که نیازمند ورود سازمان نظام مهندسی استان برای نظارت بر عملکرد نمایندگی این سازمان در اردکان است.

خوش‌گفتار، بی‌توجهی یا نادیده گرفتن استانداردهای ساخت و ساز را سبب پیامدهای نامطلوب در آینده دانست و تصریح کرد: باید با ناظران خاطی که در راستای کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و رعایت استانداردها قصور دارند، برخورد شود و در زمینه بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت و سازها با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در تمام سطوح گام برداشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست های تشویقی شورا از جمله کاهش هزینه های عوارض و کمیسیون ۱۰۰ برای ساختمان های با استاندارد مطلوب را بسیار اثربخش دانست و خواستار تشدید این روند در دفترچه عوارض شهرداری برای سال آینده شد.