استفاده از انگاره های فکری دیگران کشورها را دچار عقب گرد می کند

غلامرضا قلندریان در گفتگو با خبرنگار مهر درمشهد افزود: با توجه به جنگ رسانه ای که امروز جاری و ساری است، استکبار سعی می کند که خوراک اطلاعاتی خود را با بهره گیری از آژانسهای خبری به کشورهای در حال توسعه تزریق کند.

وی خاطر نشان کرد: لازم است که کشور ما در جهت ایجاد بنیانهای رسانه ای قوی، فعالیتهای جدی انجام دهد و به عنوان الگویی برای کشورهای اسلامی قلمداد شود.

مدیر مسؤول روزنامه قدس با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای اسلامی در عرصه خبر و اطلاع رسانی به دنبال یک مدل مطلوب برای خود هستند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام و به عنوان کشوری که دارای سوابقی در این حوزه است می تواند هوشمندانه، عالمانه و با تخصص ظاهر شود و الگو و پیشاهنگ کشورهای اسلامی باشد.

قلندریان رسیدن به یک اشتراک افق و دیدگاه جامع را برای این منظور ضروری دانست و اظهار داشت: اختلاف نظر در هر کشوری بدیهی است و باید در بنیانهای اساسی و پارامترهایی که در کشور موجود است دارای اشتراک باشیم و با ایجاد هم افزایی در کشور، یک زیربنای آکادمیک رسانه ای ایجاد نماییم.