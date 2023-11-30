اهمیت جوانی در مکتب و جامعه اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری ظهر پنجشنبه در نخستین اجلاسیه استانی بهشت ویژه تشکلهای فرهنگی و تربیتی دخترانه استان اصفهان اظهار کرد: جوانی در مکتب و جامعه ما بسیار اهمیت دارد و شیطانها به دنبال جوانان است.
وی افزود: جوانی گُل عمراست که اوج استعداد و نبوغ و شکوفایی در این دوران است و علاوه بر آن اوج غفلت نیز هست که باور ندارد این جوانی در حال اتمام است.
کارشناس مسائل دینی با بیان اهمیت جوانی اظهار داشت: همه آنچه که در عمر خود باید بهره ببرد در دوران جوانی است و قدرت پرواز، تحلیل و تخریب را جوانان دارند.
وی افزود: قابلیتهای جوانی بسیار زیاد که در یک جمله و یا جلسه نمیگنجد و نعمتهای جوانی قابل شمارش نیست و اوج استفاده از امکانات الهی نیز در دوران جوانی است.
حجت الاسلام ماندگاری تسخیر در عالم هستی را بر عهده جوانان دانست و افزود: بسیاری از دانشمندان در دوران جوانی دست به اکتشافات زدهاند و قدرت مانور انسان در دوران جوانی از همه دورانها بیشتر است و حتی شهدا نیز آمار جوانان آنها بیشتر و ۸۵ درصد از شهدا زیر ۳۰ سال بودهاند.
وی اضافه کرد: در صعود و سقوط جوانان نفر اول هستند و در این دوران اوج توانمندیهای آنهاست و برای رسیدن به اوج باید مربی داشته باشند و خدای عالم و سپس انبیا و امامان در این جایگاه مربیان قرار دارند.
