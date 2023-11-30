قرآن بر محیط‌ زیست مادی و معنوی سالم تاکید دارد

به گزارش خبرنگار مهر علی سلاجقه عصر پنج شنبه در افتتاحیه چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سالن مجتمع داریوش بجنورد با اشاره به تأکیدات قرآنی در حوزه محیط زیست اظهار کرد: در قرآن کریم به ایجاد محیطی زیست سالم از نظر مادی و معنوی بسیار تاکید شده و باید محیطی پاک و سالم داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور افزود: در قرآن کریم به ایجاد محیطی زیستی سالم در دو دنیا تاکید شده و حتی در این کتاب آسمانی به شکل‌گیری زمین و فرآیند و تشریح آن نیز اشاره شده است.