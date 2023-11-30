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۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

معاون رییس جمهور:

قرآن بر محیط‌ زیست مادی و معنوی سالم تاکید دارد

قرآن بر محیط‌ زیست مادی و معنوی سالم تاکید دارد

بجنورد- معاون رییس جمهور با اشاره به تاکیدات قرآن در حوزه محیط زیست گفت: قرآن کریم بر محیط زیست مادی و معنوی سالم تاکید دارد.

به گزارش خبرنگار مهر علی سلاجقه عصر پنج شنبه در افتتاحیه چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در سالن مجتمع داریوش بجنورد با اشاره به تأکیدات قرآنی در حوزه محیط زیست اظهار کرد: در قرآن کریم به ایجاد محیطی زیست سالم از نظر مادی و معنوی بسیار تاکید شده و باید محیطی پاک و سالم داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور افزود: در قرآن کریم به ایجاد محیطی زیستی سالم در دو دنیا تاکید شده و حتی در این کتاب آسمانی به شکل‌گیری زمین و فرآیند و تشریح آن نیز اشاره شده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خاطر نشان کرد: در قرآن کریم گوهرها، دانش و ناشناخته‌های زیادی وجود دارد که باید همچون غواصان گوهرها را کشف کنیم.

وی با بیان اینکه نام بسیاری از سوره‌های قرآن نام جانداران و حیوانات و حتی زمین است، خاطرنشان کرد: حتی در قرآن به توسعه پایدار اشاره شده که تمامی مسائل زیست محیطی در آن آمده و همه احکام در این خصوص در این کتاب ذکر شده است.

سلاجقه گفت: زندگی سعادتمند بشر به محیط زیست سالم بستگی دارد که این مهم بارها در قرآن کریم تاکید شده و از این روی باید به دنبال زندگی پاک و مطهر نیز باشیم.

وی گفت: در قرآن کریم از انسان‌ها خواسته شده است که به پیرامون خود با بصیرت، تعقل، تدبر نگاه کنند و باید با چشم و دل به محیط زیست خود نگاه کنیم.

کد مطلب 5954279

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