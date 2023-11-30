مسوول امور مشترکین اداره آب و فاضلاب شهریار تعلیق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فاتحی نژاد عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تکریم ارباب رجوع و احترام به مراجعین و مردم شهید پرور و ولایت‌مدار، مکرراً مورد تاکید دولت سیزدهم و فرمانداری ویژه شهرستان شهریار می‌باشد.

وی افزود: در پی گزارش واصله مردمی مبنی بر برخورد نامناسب مسئول امور مشترکین اداره آب و فاضلاب شهریار با احدی از مراجعین آن اداره، موضوع بلافاصله به لحاظ اهمیت و ضرورت مورد پیگیری جدی این فرمانداری قرار گرفت و برابر گزارش مدیرعامل محترم آبفای غرب استان فرد خاطی از کار در اداره آبفای شهریار معلق و در اختیار دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آبفای غرب استان قرار گرفت.‌

فاتحی‌نژاد با بیان اینکه خط مشی دولت مردمی سیزدهم و بالطبع فرمانداری ویژه شهرستان شهریار، ارتقا خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع است، خاطرنشان کرد: از همه مدیران ادارات و نهادهای شهرستان خواستاریم که در راستای تکریم ارباب رجوع و حفظ شأن، منزلت و کرامت مراجعین خود به نحو احسن عمل نموده و انجام امور مردم را در کمترین زمان و به بهترین شکل ممکن انجام دهند.