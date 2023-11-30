به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی، عصر پنجشنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان یزد، طرح گازرسانی به ۶۰ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را افتتاح کرد.

طرح گاز رسانی به این واحدهای مسکونی ۷۰ کیلومتر طول دارد و ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل آن نیاز است.

تاکنون هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح تخصیص یافته است.

گفتنی است؛ شرکت گاز استان یزد ۴۰۰ کیلومتر گازرسانی به طرح‌های نهضت ملی مسکن را در استان یزد در دست اجرا دارد که تاکنون ۷۰ کیلومتر از آن انجام شده و ۳۳۰ کیلومتر دیگر باقی‌مانده است.