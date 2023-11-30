به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی، عصر پنجشنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان یزد با حضور در شهرک ۳۷۷ هکتاری پردیس زندگی، از عملیات اجرایی هزار و ۳۴۶ فقره انشعاب آب طرح نهضت ملی مسکن و عملیات برق‌رسانی به فاز یک طرح نهضت ملی مسکن در محل پردیس زندگی بهره‌برداری کرد.

عملیات انشعاب آب برای طرح نهضت ملی مسکن یزد در محل شهرک پردیس زندگی در مجموع برای ۷ هزار واحد شامل ۱۱۷ کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب با اعتبار ۹ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که تاکنون برای اجرای آن ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

عملیات برق‌رسانی به فاز یک طرح شهرک زندگی با اجرای هزار و ۹۰۰ کیلومتر شبکه متوسط و ۱۳ هزار و۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و نصب چهار دستگاه ترانس با مجموع قدرت ۸۷۰ کیلووات با اعتبار ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انجام شد.