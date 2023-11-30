به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مسابقه بزرگ کتاب‌خوانی استان بوشهر با محوریت عفاف و حجاب با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به طور غیر مستقیم در قالب داستان و رمان، ترویج کتابخوانی، شناسایی و معرفی کتاب‌های فاخر با موضوع عفاف و حجاب و شناسایی و تقویت و تشکیل حلقه‌های مطالعاتی برنامه‌ریزی شده است.

حیدر راهب با اشاره به اینکه این مسابقه در ۲ بخش نوجوان و بزرگسال طراحی شده بود، بیان کرد: کتاب‌های «بی‌پرده با حجاب» و «ستاره‌ها چیدنی نیستند» ۲ منبع مسابقه بود که در مجموع تا پایان مهلت ثبت‌نام ۲ هزار و ۲۰۰ نفر در رده سنی نوجوان و بزرگسال نام‌نویسی کردند.

وی عنوان کرد: امروز پنج شنبه، آزمون مسابقه در ۱۰ شهرستان و ۲۹ حوزه امتحانی استان بوشهر برگزار شد.

راهب در ارتباط با جوایز نفرات برتر، اظهار کرد: در بخش بزرگسال به نفرات اول تا سوم هدایای نقدی به مبلغ ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون ریال و نوجوان ۳۰، ۲۵ و ۲۰ میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: به افراد بالای ۷۰ امتیاز نیز به قید قرعه کمک‌هزینه عتبات عالیات، نیم‌سکه بهار آزادی، دوچرخه، تب‌لت، لب‌تاپ و ساعت هوشمند و بالای ۵۰ نیز ۱۰ عدد کارت هدیه پنج میلیون ریالی، ۱۰ عدد کارت هدیه سه میلیون ریالی و ۱۰ عدد کارت هدیه ۲ میلیون ریالی اهدا خواهد شد.

راهب افزود: به حلقه مطالعاتی برتر کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال اهدا می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به استقبال خوب در تجربه اول مسابقه بزرگ کتاب‌خوانی در استان، تا پایان سال یک مسابقه کتاب‌خوانی دیگر نیز برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی در سراسر استان آماده هرگونه همکاری با هم‌استانی‌ها جهت عضویت و بهره‌مندی از منابع و کتب موجود هستند.