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۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۶

شهادت زن باردار فلسطینی در حمله وحشیانه یک صهیونیست+ فیلم

شهادت زن باردار فلسطینی در حمله وحشیانه یک صهیونیست+ فیلم

یک شهرک‌نشین صهیونیست با چاقو به یک زن باردار فلسطینی در شهر اشغالی «اللد» حمله کرد و او را در مقابل چشمان کودکانش به شهادت رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک زن باردار فلسطینی در حالی که قصد داشت فرزندانش را به مدرسه برساند، توسط یک شهرک نشین صهیونیست در شهرک اشغالی «اللد» مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.

منابع محلی اعلام کردند که اسم این زن فلسطینی که در این حمله وحشیانه به شهادت رسید، «آیه ابو حجاج» و ساکن شهر اشغالی اللد بود.

در ویدئوی منتشر شده از این جنایت که توسط دوربین مدار بسته ضبط شده است، مشاهده می‌شود که یک شهرک نشین صهیونیست با چاقو از پشت به یک زن باردار فلسطینی در مقابل چشمان دو فرزندش ضربه می‌زند و باعث افتادن او بر زمین می‌شود، در حالی زن فلسطینی همچنان برای دفاع از خود تلاش می‌کند. سپس ضارب با یک خودروی شخصی دیگر از محل متواری می‌شود.

کد مطلب 5954352

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    نظرات

    • GB ۰۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۰
      5 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه صهیونیست ها و تندروهای کثیف اسرائیلی را. بی پدر زورت به زن رسیده. به وقتش دمار از روزگار تو و اربابان کثیفت در خواهد آمد و همون فرزندان که مادرشان را جلوی چشمشان شهید کردی تقاص خواهند کرفت. شک نکن
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۹
      2 1
      پاسخ
      خدا لعنت کنه این اسراییلیهای وحشی رو. لعنت خدا از زمین و دریا آسمان و خشکی بر اسراییل وحشی.

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