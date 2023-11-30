شهادت زن باردار فلسطینی در حمله وحشیانه یک صهیونیست+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک زن باردار فلسطینی در حالی که قصد داشت فرزندانش را به مدرسه برساند، توسط یک شهرک نشین صهیونیست در شهرک اشغالی «اللد» مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.

منابع محلی اعلام کردند که اسم این زن فلسطینی که در این حمله وحشیانه به شهادت رسید، «آیه ابو حجاج» و ساکن شهر اشغالی اللد بود.

در ویدئوی منتشر شده از این جنایت که توسط دوربین مدار بسته ضبط شده است، مشاهده می‌شود که یک شهرک نشین صهیونیست با چاقو از پشت به یک زن باردار فلسطینی در مقابل چشمان دو فرزندش ضربه می‌زند و باعث افتادن او بر زمین می‌شود، در حالی زن فلسطینی همچنان برای دفاع از خود تلاش می‌کند. سپس ضارب با یک خودروی شخصی دیگر از محل متواری می‌شود.