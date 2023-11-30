ایجاد ۸۰۰ هزار شغل طی یکسال اخیر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داود منظور عصر پنجشنبه در نشست با اساتید دانشگاه قم که در تالار اندیشه این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: بودجه سال آینده با وجود آنکه نقاط مثبتی دارد دارای کاستی هایی هم وجود دارد که ضروری است با مشارکت دستگاه ها و نهادهای مختلف بهبود یابد.

رییس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: نرخ رشد اقتصادی کشور در حال نزدیک شدن به ۸ درصد است که این امر دستاورد بزرگی برای دولت سیزدهم بوده است.

وی افزود: طی یکسال اخیر ۸۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد و نرخ بیکاری به کمتر از ۸ درصد کاهش یافت.

منظور، همچنین با اشاره به حمایت های دولت در خصوص ایجاد اشتغال بیان داشت: در بودجه سال آینده کشور ۲۵ همت در راستای ایجاد اشتغال خرد و خانگی و حمایت از این بخش تخصیص یافته است.

وی عنوان داشت: وضعیت صندوق های بازنشستگی مطلوب نیست و افزایش سن بازنشستگی می‌تواند بخشی از مشکلات این صندوق ها را بر طرف کنند.

منظور گفت: پروژه های بسیاری در طی دو سال گذشته در جهت محرومیت زدایی با مشارکت بسیج سازندگی در کشور اجرایی شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه ابراز داشت: حمایت از شرکت های دانش بنیان از جمله برنامه های دولت است که هر هفته دستاوردهایی از سوی این شرکت ها ثبت می شود و در سال آینده نیز منابع مالی خوبی برای فعال سازی امر پژوهش در دانشگاه ها تخصیص می یابد.

منظور گفت: دانشگاه های کشور امروز تا رسیدن به نقطه مطلوب در عرصه تولید علم فاصله دارند و دولت از افزایش همکاری ها و تعاملات با دانشگاه و حوزه های علمیه حمایت و اعلام آمادگی می کند.