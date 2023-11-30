۳۸ درصد اشتغال بومی در استان بوشهر محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات پنج شنبه شب در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان با تاکید استاندار در سطح استان برگزار می‌شود که این سومین نشست است که در حوزه جوانان برگزار می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: در اشتغال جوانان نیز در بحث نیروهای بومی از ۵۰ درصد بیش از ۳۸ درصد اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: در بحث ازدواج آسان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ زوج بوشهری زندگی مشترک خود در آغاز کردند و در سال ۱۴۰۲ نیز هزار و ۶۶ زوج با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سپاه برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در بحث ازدواج دانشجویی نیز دی ماه این ازدواج آسان برگزار می‌شود.

پورات با اشاره با گفتگوی جوانان در استان گفت: نشست‌های مختلفی با حضور اقشار مختلف جوانان با استاندار، معاونین استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در خصوص دغدغه‌های جوانان در حوزه‌های مختلف برگزار شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت نیز استان بوشهر از استان‌های فعال در این حوزه است که با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های استان و سپاه این اردوها در سطح استان در حوزه‌های صنعت، نیروگاه اتمی، و سایر حوزه‌ها برگزار می‌شود.