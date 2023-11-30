۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۱۶

معاون استاندار بوشهر:

۳۸ درصد اشتغال بومی در استان بوشهر محقق شده است

۳۸ درصد اشتغال بومی در استان بوشهر محقق شده است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در اشتغال جوانان و در بحث نیروهای بومی از ۵۰ درصد بیش از ۳۸ درصد اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات پنج شنبه شب در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان بوشهر گفت: ستاد ساماندهی امور جوانان با تاکید استاندار در سطح استان برگزار می‌شود که این سومین نشست است که در حوزه جوانان برگزار می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: در اشتغال جوانان نیز در بحث نیروهای بومی از ۵۰ درصد بیش از ۳۸ درصد اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: در بحث ازدواج آسان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ زوج بوشهری زندگی مشترک خود در آغاز کردند و در سال ۱۴۰۲ نیز هزار و ۶۶ زوج با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سپاه برگزار شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در بحث ازدواج دانشجویی نیز دی ماه این ازدواج آسان برگزار می‌شود.

پورات با اشاره با گفتگوی جوانان در استان گفت: نشست‌های مختلفی با حضور اقشار مختلف جوانان با استاندار، معاونین استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در خصوص دغدغه‌های جوانان در حوزه‌های مختلف برگزار شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: در برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت نیز استان بوشهر از استان‌های فعال در این حوزه است که با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های استان و سپاه این اردوها در سطح استان در حوزه‌های صنعت، نیروگاه اتمی، و سایر حوزه‌ها برگزار می‌شود.

