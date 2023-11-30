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۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۱۴

امام جمعه اردستان:

شهید مدرس در مقابل رضاخان ایستادگی کرد

شهید مدرس در مقابل رضاخان ایستادگی کرد

اردستان‌-امام جمعه اردستان گفت: شهید مدرس در طول دوران عمر خود در مقابل زورگویی‌های رضاخان ایستادگی کرد و جهاد بزرگی صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای روحانی شهرستان، اظهار کرد: شهید مدرس عنصر کم‌نظیر و با ارزش بوده که بیانگر مقام علم و دانش است و وی جز علمای برجسته بوده همچنین بزرگداشت مقام این شهید به منظور بزرگداشت مقام هجرت بود که هجرت‌های فراوانی این شهید داشته است.

وی افزود: شهید مدرس در طول دوران عمر خود در مقابل زورگویی‌های رضاخان ایستادگی کرد و جهاد بزرگی صورت گرفت همچنین این شهید بزرگوار یک انسان الگو و نمونه بوده که روز شهادت این شهید روز مجلس نامیده شده است.

امام جمعه اردستان تصریح کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، بزرگداشت نام و یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست بدین معنا که نباید گذاشت نام و یاد شهدا در گذر زمان فراموش شود و اجازه ندهیم خون این شهدا در جامعه پایمال شود.

حجت الاسلام دهشیری خاطرنشان کرد: بنا بر برخی از آمارهای مطرح شده، نسبت جمعیت شهدای روحانی از اقشار دیگر بیشتر است و در جنگ تحمیلی نیز به عنوان یک نیروی مبلغ یا رزمنده حضور داشتند.

کد مطلب 5954378

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