شهید مدرس در مقابل رضاخان ایستادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای روحانی شهرستان، اظهار کرد: شهید مدرس عنصر کم‌نظیر و با ارزش بوده که بیانگر مقام علم و دانش است و وی جز علمای برجسته بوده همچنین بزرگداشت مقام این شهید به منظور بزرگداشت مقام هجرت بود که هجرت‌های فراوانی این شهید داشته است.

وی افزود: شهید مدرس در طول دوران عمر خود در مقابل زورگویی‌های رضاخان ایستادگی کرد و جهاد بزرگی صورت گرفت همچنین این شهید بزرگوار یک انسان الگو و نمونه بوده که روز شهادت این شهید روز مجلس نامیده شده است.

امام جمعه اردستان تصریح کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، بزرگداشت نام و یاد شهدا، کمتر از شهادت نیست بدین معنا که نباید گذاشت نام و یاد شهدا در گذر زمان فراموش شود و اجازه ندهیم خون این شهدا در جامعه پایمال شود.

حجت الاسلام دهشیری خاطرنشان کرد: بنا بر برخی از آمارهای مطرح شده، نسبت جمعیت شهدای روحانی از اقشار دیگر بیشتر است و در جنگ تحمیلی نیز به عنوان یک نیروی مبلغ یا رزمنده حضور داشتند.