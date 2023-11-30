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۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۳۵

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی:

طرح سراسری «کتابت قرآن کریم» در ارومیه اجرا شد

طرح سراسری «کتابت قرآن کریم» در ارومیه اجرا شد

ارومیه -مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی گفت: طرح سراسری کتابت قرآن با مشارکت جمعی از اعضای کودک و نوجوان در کتابخانه‌ مرکزی ارومیه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه معصومی در این زمینه اظهار کرد: به ابتکار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و برای تجلی و پیوند برنامه‌های موضوعی قرآن و عترت در کتابخانه‌های عمومی با برنامه‌های ترویج کتابخوانی و انس بیشتر با قرآن کریم، طرح سراسری کتابت آیات نورانی قرآن کریم با حضور جمعی از اعضای فعّال و علاقه‌مند کتابخانه‌های عمومی در کتابخانه مرکزی ارومیه اجرا شد.

وی افزود: ضمن توجه به اهانت‌های اخیر به این کتاب مقدس در اروپا و یادآوری اینکه کتابت قرآن کریم، سنّتی دیرینه از زمان پیغمبر (ص) دارد، طرح سراسری کتابت قرآن کریم با همّت محافل قرآنی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اجرا شده است.

معصومی ادامه داد: این طرح که به مناسبت سی و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، در ۳۱ استان کشور با اختصاص سهمیه کتابت به هر استان اجرا می‌شود.

وی گفت: این طرح شامل کتابت ۶۰۴ صفحه از قرآن کریم در ۱۵ سطر است که بنا بر تعداد کتابخانه‌های عمومی هر استان و علاقمندان محافل قرآن و عترت در استان‌ها تقسیم شده است و در پایان نیز با جمع آوری برگه‌های مرقوم شده به قرآن دست نویس توسط کودکان و نوجوانان در قطع رحلی صحافی شده و نسخه‌هایی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 5954386

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