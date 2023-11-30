۹ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

از ابتدای سال جاری تا امروز انجام شد؛

توزیع ۱۴۵ تن گوشت قرمز گرم در استان قزوین

قزوین- مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از توزیع بیش از ۱۴۵ تن گوشت قرمز گرم داخلی و وارداتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: بیش از ۱۴۵ تن گوشت قرمز گرم داخلی و وارداتی از ابتدای سال جاری تاکنون در قزوین توزیع شده است.

وی افزود: این میزان گوشت گوساله و گوسفندی در بسته بندی‌های یک و دو کیلویی با قیمت پایین‌تر از بازار در سطح شهرستانهای استان توزیع شده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآور شد: این میزان گوشت از طریق تعاونی‌های مصرفی کارمندی و کارگری و فروشگاه‌های معتبر و بزرگ توزیع شده است.

زمانی عنوان کرد: همچنین طی این بازه زمانی ۱۹۸ تن گوشت قرمز منجمد گوساله با قیمت تنظیم بازار در سطح شهرستانهای این استان توزیع شده که بصورت وارداتی و داخلی و در بسته بندی با اوزان مختلف توزیع شده است.

وی تاکید کرد: عرضه گوشت قرمز گرم و منجمد بمنظور تنظیم وضعیت بازار، تعدیل قیمت و ثبات در بازار و با هدف تأمین و کنترل قیمت گوشت قرمز در استان با همکاری بخش خصوصی اجرا و تداوم خواهد داشت.

