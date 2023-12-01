نمایشگاه مؤثرترین ابزار هنری در تبیین سیره ائمه معصومین (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی صبح جمعه در بازدید از اولین نمایشگاه تجسمی روایت سلوک فاطمی در مصلی اردبیل، اظهار کرد: همت و تلاش نهادهای مردمی و گروههای جهادی در اجرای برنامههای فاخر و اثربخش بر کسی پوشیده نیست و در این میان حمایت ادارات و نهادهای دولتی راهگشای امور است.
وی تصریح کرد: برنامههای هنری و نمایشگاههای فرهنگی در تقویت فرهنگ دینی جامعه اثرگذار بوده و نیازمند تلاش بیش از پیش در استفاده از زبان هنر است.
امام جمعه اردبیل بر ضرورت برپایی نمایشگاه با موضوع زندگانی حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) تاکید کرد و گفت: نباید نمایشگاههای فرهنگی تنها مختص ایام فاطمیه باشد بلکه برنامهریزی برای ایام و مناسبات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
آیتالله عاملی مصلی را مرکز فرهنگی شهر عنوان کرد و افزود: اختصاص مصلی فقط برای اقامه نماز جمعه، ظلم فرهنگی به این مجموعه دینی است بنابراین اجرای برنامههای مستمر در این مکان میتواند مرکز جامع آموزش دینی و فرهنگی برای جوانان باشد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اردبیل اساس موفقیت یک خطیب و مبلغ را نگاه جامع به بطن جامعه عنوان کرد و ادامه داد: آسیبشناسی امور مختلف جامعه از وظایف اصلی مبلغان بوده که لازمه آن زندگی در میان مردم و نیز توجه به جامعنگری در تبلیغ است.
وی روایتگری برنامههای موفق در حوزه حجاب و عفاف را از دیگر وظایف فعالان تبلیغ دینی عنوان کرد و گفت: برپایی روضه و جلسات عزاداری باید محلی برای تبیینگری مسائل فرهنگی از جمله حجاب و عفاف باشد.
آیتالله عاملی به اهمیت جایگاه حضرت زهرا (س) در تبیین نقش زن مسلمان اشاره کرد و افزود: خداوند علت خلقت حضرت زهرا (س) را بیان نقش مهم تربیتی زن در عالم عنوان کرده است.
وی هنر و فضای مجازی را از تأکیدات مهم مقام معظم رهبری برشمرد و خاطرنشان کرد: تولید فیلم از جمله مجموعه شاه اسماعیل توسط هنرمندان اردبیلی باید غرور ملی را تقویت کرده و تنها به داستانگویی اکتفا نکند.
امام جمعه اردبیل با تقدیر از تلاشهای مجموعههای فرهنگی در برپایی نمایشگاه، جذب و تشویق نسل جوان به این برنامههای مذهبی را خواستار شد.
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