شورای نگهبان بر لایحه عفاف و حجاب نظارت کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت مرحوم مدرس و میرزا کوچک خان جنگلی اظهار کرد: ضمن گرامیداشت هفته نیروی دریایی و ادای احترام به این تبار پرفضیلت و فداکار، امروز مصادف است با سالروز شهادت مرحوم آیت ‎الله سید حسن مدرس و روز مجلس. فردا هم به‌عنوان یازدهم آذر مقارن است با شهادت روحانی مجاهد مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی که نهضت اسلام ‎خواهانه خود را در گوشه‌ای از خاک پاک ایران اسلامی برپا کرد.

امام‌جمعه مشهد افزود: میرزا هم با استبداد می‌جنگید و هم با استعمار. مرحوم مدرس نیز در اوج قدرت ناپاک رضاخان قلدر که حتی در فریب مردم نیز موفق شده بود، یک‎ تنه و تنها با اندیشه شخصی خود در برابر این تشکیلات ایستاد و در هر میدانی که قرار می‌گرفت، با این استبداد آمیخته با جاسوسی برای استعمار مقابله می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: انسان وقتی تاریخ پیروزی مردم در انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند، برایش قابل‌درک می‌شود که چه شد مردم ما توانستند اسلام را در ایران برپا کنند و بینی شرق و غرب را به خاک بمالند. زمینه ‎سازی برای نهضت خدا خواهانه ملت ایران در بهمن ۱۳۵۷ با مجاهدت میرزا کوچک خان‌ها و مدرس‌ها ایجاد شد و اگر هم مردم ما در مقابله با استکبارگران جهانی مصمم هستند، به دلیل آن است که این جنایت‌ها را در تاریخ خود فراموش نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: برای آتش‌بس، صهیونیست‌ها سه خواسته داشتند؛ یکی اینکه غزه تخلیه شود، یکی اینکه کانال‌های حماس افشا شود و دیگر آن که ۳۰۰ اسیر دربند حماس آزاد شوند. هیچ‌کدام از این سه خواسته هم محقق نشد و کار این ملعون‌ها به جایی رسید که همه ملت‌های دنیا به راه افتادند، آشکارا به صهیونیسم متوحش جهانی نفرین فرستادند و او را لعنت کردند. در خلال این ماجرا، نه‌تنها اسرائیل شکست خورد بلکه آبروی غرب هم از بین رفت و برای همه ثابت شد ادعای حقوق بشر و این وجهه‌های پوشالی تا چه حد تهی از واقعیت است.

حجاب، میراث فاطمه زهرا (س) است

علم‌الهدی با بیان اینکه امروزه نتیجه شیرین و اثربخش مقاومت برای همه ملت‌های جهان ملموس است، گفت: عزیزان من، مقاومت جواب می‌دهد. این پیام انقلاب ماست. ما فاطمیه اول را پشت سر گذاشتیم. ملت سیاه پوشید، اشک ریخت، عزاداری کرد. شایسته نیست در این مملکت امام زمان (عج) و ملت فاطمی، میراث حقیقی فاطمه (س) و حرمت خون شهدایی که پیشانی‌بند یا زهرا (س) بر سر داشتند، مورد غفلت و بی‌توجهی قرار بگیرد.

امام‌جمعه مشهد بیان کرد: مردم در موضوع حجاب ایستادگی کنند. دشمن در این حوزه متمرکز است این مسئله ایدئولوژیک را به بهانه‌ای برای اختلاف‎افکنی میان اقشار مختلف مردم ما تبدیل کند. مقام معظم رهبری درباره بدحجابی به‌صراحت اعلام موضع کردند و این کار را جرم سیاسی خواندند تا برای قوه قضائیه مشخص شود که باید جرم‎انگاری کند و مجازات مقتضی آن هم تعیین شود.

شورای نگهبان بر لایحه عفاف و حجاب نظارت کند

وی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان باید نظارت دقیق بر لایحه عفاف و حجاب داشته باشد، اظهار کرد: خواسته ما از فقهای عادل و حقوقدانان دانشمند شورای نگهبان آن است که لایحه حجاب و عفاف را در مقام جرم ‎انگاری تلقی کنند و موضع نهادهای انتظامی و امنیتی در مقابل این جرم مشخص شود. اگر بناست بی‌حجابی جرم سیاسی تلقی شود، مخاطب این جرم نیز اسلام، انقلاب و نظام هستند و در این جرم انگاری، باید دقیقاً مشخص باشد که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید چه کنند. تنها مسائل قضائی کافی نیست.

علم الهدی افزود: اگر این لایحه از این بابت ابهام دارد، فقهای مجاهد و حقوقدانان اندیشمند شورا، مجلس را موظف کنند این مسائل را برطرف کند. مجلس وظیفه دارد تکلیف لایحه عفاف و حجاب را هر چه زودتر مشخص کند. این مجلس، قربانی صدیقی همچون مرحوم آیت‌الله سید حسن مدرس دارد. این مجلس به نام شورای اسلامی مزین است و برای اسلام شهید تقدیم کرده و تکلیف دارد پای‌کار خواسته‌های شرعی و به‎ حق مردم باشد.