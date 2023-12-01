یک فوتی براثر واژگونی وانت نیسان در محور کرمانشاه-اسلام آبادغرب

محمدباقر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۳۸ امروز بر اثر وانت نیسان در محور کرمانشاه-اسلام آبادغرب متأسفانه یک نفر از هموطنان جان باخت.

وی افزود: به علت شدت حادثه سرنشینان خودرو در لابلای انبوهی از آهن آلات گیر کرده که عملیات رهاسازی توسط تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان اسلام آبادغرب صورت گرفت و با تلاش بی وقفه نجاتگران با استفاده از ست هیدرولیک و پنوماتیک نجات بیرون کشیده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: یک نفر از مصدومین این حادثه برای انتقال به نزدیک ترین مرکز درمانی تحویل عوامل اورژانس و فرد فوتی نیز پس از رهاسازی تحویل عوامل انتظامی‌شهرستان اسلام آبادغرب شد.

محمدی در پایان رعایت سرعت مطمئنه در رانندگی را امری لازم و ضروری دانست و گفت: هموطنان عزیز هنگام رانندگی با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و در زمان مواجهه با تصادفات نیز هرگز در محدوده نزدیک محل حادثه اقدام به توقف نکنند تا از بروز تصادفات ثانوی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: در صورت هرگونه حادثه احتمالی با تلفن ملی ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس گرفته تا از خدمات این جمعیت بهره مند شوند.