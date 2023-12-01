غربالگری ۴۵۷ کرمانشاهی در طرح سنجش دیابت و فشارخون

ابراهیم شکیبا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ۲۰ آبان ماه سال جاری پویش ملی سلامت غربالگری دیابت و فشارخون بالا در استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور در حال اجرا است.

وی افزود: بیش از ۴۵۷ هزار نفر از جمعیت بالای ۱۸ سال در استان کرمانشاه از نظر ابتلاء به دیابت و فشارخون بالا غربالگری شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: این طرح تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد و طی این مدت تمام افراد بالای ۱۸ سال و بانوان باردار در هر رده سنی از نظر ابتلاء به بیماری دیابت و فشارخون بالا غربالگری خواهند شد.

شکیبا بیان کرد: در صورت ابتلاء به این بیماری‌ها اطلاعات ایشان در سامانه یکپارچه بهداشت ثبت می‌گردد.

وی ادامه داد: پس از ثبت اطلاعات بیماران هر ماه توسط بهورز یا مراقب سلامت و هر سه ماه یکبار توسط پزشکان مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مراقبت و ویزیت می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این ۲ بیماری در اغلب موارد بخصوص در سنین پایین بدون علامت و خطر آفرین است و در صورت تشخیص زود هنگام و درمان به موقع از مرگ بسیاری از افراد در سنین جوانی و میانسالی پیشگیری خواهد شد.