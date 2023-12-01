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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۲

امام جمعه مرودشت:

کاندیداها برای حل مشکلات مردم در مجلس برنامه داشته باشند

کاندیداها برای حل مشکلات مردم در مجلس برنامه داشته باشند

مرودشت - امام جمعه مرودشت گفت: کسانی که برای حضور در مجلس شورای اسلامی کاندیدا شده‌اند از الان باید برای رفع مشکلات مردم برنامه‌ریزی کنند و توانایی رفع مشکلات مردم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی خاوری امام جمعه مرودشت در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به شانزدهم آذر ماه و روز دانشجو گفت: دانشجو باید ظلم‌ستیز، بصیر و بیدار، آرمان‌گرا و استکبارستیز باشد و ایران قوی مدنظر رهبر معظم انقلاب را بسازد و رهبری جامعه و هدایت مردم به سوی کمال و حق را به دست بگیرد.

حجت الاسلام مصطفی خاوری با اشاره به نزدیک بودن سالروز شهادت آیت الله مدرس به مقوله انتخابات مجلس پرداخت و گفت: نماینده مجلس باید مؤمن و انقلابی، دین‌دار و ولایت‌مدار باشد، باتقوا و خدا ترس بوده و خدمت خالصانه کند و همانند شهید مدرس که از قلدران و زورگویان و دولت‌های مستکبر حامی آنها ترسی نداشت شجاع باشد.

امام جمعه مرودشت خاطرنشان کرد: مجلس عصاره فضائل یک ملت است و کسی که نماینده مجلس می‌شود باید برای حل مشکلات مردم برنامه داشته باشد و این توانایی را در خود ببیند که بتواند گره‌گشای مشکلات مردم باشد و سپس ورود کند و صادقانه گره از کار خلق باز کند.

وی افزود: باید کسانی را برگزینیم که دلسوز، کارآمد و صالح باشند و مدیر و مدبر بوده و تخصص و شناخت و اطلاعات کافی را نیز برای انجام امور داشته باشد و به نوعی اصلح باشند.

کد مطلب 5954706

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