حضور گسترده و پرشور در انتخابات یک تکلیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد در خطبههای نماز جمعه عالیشهر اظهار داشت: دینداری در دنیا برای خوشبختی و سعادت انسان است که زندگی خوبی همراه با آسایش و آرامش داشته باشد.
وی اضافه کرد: در قرآن آمده است که ما انسان را جوری آفریدهایم که خدا جویی در ذات او باشد و فطرت او را بر پایه معرفت خدا قرار دادهایم به همین علت هیچگاه آرام نمیشود مگر اینکه خدا را بشناسد و از او اطاعت کند.
امام جمعه عالیشهر بیان کرد: از این آیه میشود فهمید که خداوند جسم انسان را طوری آفریده که تنها در صورتی به دستورات خدا توجه کند و عمل کند میتواند بدنی سالم و با نشاط داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر انسان به خدا ایمان بیاورد و به دستورات دین توجه کند سلامتی جسمی و نشاط روحی او تأمین میشود که مهمترین عامل برای خوشبختی است که همه انسانها به دنبال آن هستند.
حمیدینژاد با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار بسیجیان افزود: منطق بسیج مقاوم سازی حداکثری کشور در مقابل تهدیدها و خطرها و دفاع همه جانبه مادی و معنوی از هویت ملی و امنیت کشور و منافع ملت است.
وی تاکید کرد: هم مثل اول انقلاب به بسیج نیاز داریم لشکری که برای خدا کار میکند نه برای قدرت پیدا کردن و سلطه بر دیگران؛ هر کس فرهنگ و تفکر بسیجی داشته باشد بسیجی است ولو اسمش ثبت نشده باشد.
امام جمعه عالیشهر افزود: ویژگیهای بسیجی این است که در مقابل نظام و انقلاب احساس مسؤولیت داشته باشد و هر کاری که به تقویت نظام اسلامی میانجامد را انجام بدهد امروز این ویژگی مهم در بعضی از مؤمنین کمرنگ شده است و به بهانههای مختلف از حضور در صحنههایی که باعث تقویت نظام اسلامی میشود خودداری میکنند یکی از مهمترین این صحنهها انتخابات است.
وی تاکید کرد: امروز دهم آذر سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس شورای اسلامی است که انتخابات آن نزدیک است. بعضی از متدینین به بهانه مشکلات اقتصادی یا خوب عمل نکردن نمایندگان از شرکت در انتخابات استقبال نمیکنند این افراد باید بدانند که این تفکر کاملاً مغایر با تفکر بسیجی است.
حمیدینژاد خاطرنشان کرد: تفکر بسیجی این است که همیشه بدهکار انقلاب است نه طلبکار تکلیف ما این است که هرچه پرشورتر در انتخابات شرکت کنیم و سعی کنیم به نماینده متدین، شجاع، انقلابی که خود را وامدار دیگران نکرده است. رأی بدهیم البته مسؤولان هم وظیفه دارند با انجام هرچه بهتر وظایف خود زمینه مشارکت حداکثری را فراهم سازند.
وی افزود: امام بزرگوار در مورد اوضاع جهان و منطقه غرب آسیا فرمودند امروز سرنوشت منطقه ما را هستههای مقاومت دارند تعیین میکنند یک روز آمریکا و صهیونیستها و غرب میخواستند سرنوشت منطقه غرب را عوض کنند با نابودی حزب الله، اشغال عراق.
امام جمعه عالیشهر بیان کرد: تغییر دولتها و عادی سازی رابطه کشورها با اسرائیل، اما امروز برعکس آنچه آنها میخواستند اتفاق افتاده و طوفان الاقصی توانست آمریکا زدایی را در منطقه گسترش بدهد که انشاالله کامل خواهد شد.
وی بیان کرد: خیلی از کشورهایی که تابع آمریکا بودند امروز با آمریکا زاویه پیدا کردهاند و اسرائیل به هیچکدام از اهدافش نرسیده و نخواهد رسید.
نظر شما