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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

راهپیمایی حمایت از مردم غزه در ایلام برگزار شد

راهپیمایی حمایت از مردم غزه در ایلام برگزار شد

ایلام-راهپیمایی حمایت از مردم غزه در شهر ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی «جمعه خشم» بعد از خطبه‌های نمازجمعه ایلام باهدف محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین و با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام، استاندار ایلام، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام و جمعی از مسئولین و اقشار مردم در محل مصلی شهر ایلام برگزار شد.

راهپیمایی حمایت مردم ایلام از مردم غزه برگزار شد

مردم ایلام امروز با حضور در تجمع "جمعه خشم" جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم و بر حمایت از جبهه مقاومت تاکید کردند.

در این تجمع که بعد از نماز جمعه شهر ایلام برگزار شد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار و مسئولین استانی و مردم حضور داشتند.

کد مطلب 5954749

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