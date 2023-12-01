راهپیمایی حمایت از مردم غزه در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی «جمعه خشم» بعد از خطبه‌های نمازجمعه ایلام باهدف محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین و با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام، استاندار ایلام، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام و جمعی از مسئولین و اقشار مردم در محل مصلی شهر ایلام برگزار شد.

مردم ایلام امروز با حضور در تجمع "جمعه خشم" جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین را محکوم و بر حمایت از جبهه مقاومت تاکید کردند.

در این تجمع که بعد از نماز جمعه شهر ایلام برگزار شد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار و مسئولین استانی و مردم حضور داشتند.