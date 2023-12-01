پاسخگویی به مطالبات مردم شهرستان دیر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی در خطبههای نمازجمعه این هفته بندر دیر با گرامیداشت یاد آیت الله مدرس و روز مجلس، اظهار داشت: آیت الله مدرس باید به عنوان یک الگو برای مردم و روحانیت و بویژه نمایندگان مجلس مطرح شود.
امام جمعه دیر افزود: مردم در انتخابات، نمایندگانی که در خط آیت الله مدرس حرکت میکنند را انتخاب کنند و نمایندگان مجلس هم سیره و روش و منش این شخصیت بزرگ را سرلوحه خود قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در میان قوای سه گانه جایگاه والایی دارد، بیان کرد: وظیفه مجلس ریل گذاری است و سایر قوا بر اساس قانونی که در مجلس تصویب میشود، حرکت میکنند.
حسینی با تاکید بر پاسداشت جایگاه مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: سعی کنیم نمایندگانی متدین، متعهد، انقلابی، دلسوز، شجاع، کارآمد انتخاب کنیم که هم از نظام و انقلاب دفاع و هم مشکلات جامعه را حل کنند.
وی با اشاره به سالروز تصویب قانون اساسی، یادآور شد: قانون اساسی کشور ما برگرفته از آموزههای دینی، سنت پیامبر و اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام و بسیار مترقی است که امیدواریم همه اصول آن عملیاتی شود.
حسینی با تبریک روز جهانی تکریم از افراد دارای معلولیت و تقدیر از خدمات بهزیستی شهرستان دیر، افزود: معلولین ما در عرصههای مختلف جامعه نقش آفرین هستند و هنرنمایی میکنند که مسئولان وظیفه دارند زمینه را برای حضور این عزیزان در جامعه فراهم و تسهیلاتی برای آنها قرار دهند.
وی با گرامیداشت ۱۳ آذرماه سالروز حماسه تاریخی مردم شهرستان دیر، خاطرنشان کرد: این روز برای ما روزی تاریخی است چرا که مردم در سال ۵۷ در اعتراض به اقدامات رژیم طاغوت و جنایتهای آن، در صحنه حاضر شدند و با شعارهای کوبنده نفرت خود از طاغوت و حمایت از امام به عنوان رهبر انقلاب اعلام کردند.
حسینی با گرامیداشت یاد شهیدان سمنبر عالی پور و احمد حیدری، یادآور شد: در جریان این حماسه مزدوران شاه به مردم حمله ور شدند و مردم ما دو شهید تقدیم انقلاب کرد و جمعی هم به افتخار جانبازی نائل آمدند.
وی تاکید کرد: وظیفه ما مسئولان در قبال مردمی که قبل از انقلاب حماسه آفریدند و بعد از آن در دفاع مقدس تا امروز در عرصههای مختلف حامی نظام بوده اند، این است که گرهای از مشکلات آنها باز کنیم و گاهی اوقات با تصمیمات نسنجیده و کم کاریهایمان این مردم خوب را ناراحت و ناراضی نکنیم.
خطیب جمعه دیر تاکید کرد: گاهی اوقات دیده میشود در بعضی از دستگاهها برای پاسخ به یک نامه ارباب رجوع را ماهها می دوانند، این انصاف نیست؛ با وجود تاکید فرماندار در جلسات مختلف به مسئولین در خصوص رسیدگی به موقع به خواستهها و مطالبات مردم پاسخ گو باشند اما باز هم شاهد هستیم بعضی از دستگاهها عمل نمیکنند که من هشدار میدهم و امیدوارم کار به جایی نرسد که ما از پشت این میز خطابه اسم افراد و دستگاهها را بیاوریم.
وی با بیان اینکه بعضی از تصمیمات باعث نگرانی و دلخوری مردم میشود، اضافه کرد: اخیراً بحث کمبود و گران شدن کپسول یا سیلندر گاز مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده گرچه فعلاً حل شده است ولی خوب تصمیمات عجولانه واقعاً درست نیست.
حسینی با اشاره به اینکه در خطبه گذشته به مشکلات کشاورزان اشاره کردم، بیان کرد: مسئولان خساارتی که به کشاورزان وارد شده است را جبران کنند.
وی با بیان اینکه در یکی دو ماه اخیر شاهد ناامنی در شهر هستیم، گفت: از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی که پیگیر هستند، تشکر میکنم ولی خواسته مردم ما این است که با کسانی که میخواهند در شهر و شهرستان ایجاد بی نظمی کنند و با اسلحه میخواهند به خواستههایشان برسند، برخوردی قاطع و بازدارنده کنند که کسی جرأت نکند برای رسیدن به خواستههای از زور استفاده کند و به سلاح متوسل شود.
حسینی با گرامیداشت روز دانشجو و شهدای دانشجو، ابراز کرد: دانشجویان و نسل جوان و آینده سازان جامعه اسلامی، آرمان دانشجویان شهید را پاس بدارند و عزت خواهی و مبارزه با سلطه بیگانه و جهاد علمی برای پیشرفت کشور را فراموش نکنند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان، عنوان کرد: بسیج یک فرهنگ و تفکر است و فلسفه بسیج، مقاوم سازی کشور در برابر تهدیدات دشمن است.
امام جمعه دیر با بیان اینکه بسیجیان باید در وجود خود و دیگران بصیرت افزایی کنند و امید به آینده داشته باشند، افزود: از دو قطبیهای کاذب به ویژه در فضای مجازی پرهیز شود.
وی با بیان اینکه جنبه ملی و فرامرزی دارد، افزود: امروز هستههای مقاومت در حال تغییر سرنوشت منطقه هستند که طوفان الاقصی یکی از نمونههای آن است.
حسینی با بیان اینکه امروز جغرافیای سیاسی منطقه در حال تغییر و دگرگونی به نفع جبهه مقاومت است، ادامه داد: اگرچه طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی است اما نهایت آن آمریکا زدایی است.
وی افزود: امروز جدول سیاستهای آمریکا در منطقه بهم ریخته و با استمرار آن جدول سیاستهای آمریکا در منطقه محو خواهد شد.
حسینی بیان کرد: جنایات رژیم صهیونیستی در ۵۰ روز جنگ غزه، فشرده جنایات ۷۵ ساله آنها در سرزمین فلسطین است.
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