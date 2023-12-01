طرح راه آهن یاسوج هنوز بلاتکلیف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: راه اندازی راه آهن یاسوج نه تنها برای کهگیلویه و بویراحمد بلکه می‌تواند برای جنوب کشور نیز مثمر ثمر باشد.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد از ظرفیت زیادی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و یکی از ظرفیت‌های این استان نفت و گاز است که امیدواریم مسئولان به این ظرفیت‌ها توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به باب شدن رسوم بسیار غلط در مراسم عزاداری مردم گفت: متأسفانه در برخی مناطق استان رسم بدی وجود دارد و این رسم برای مردم این منطقه یک سنت شده که در هنگام مرگ و میر و فوت بستگان خود از خوانندگانی همراه با نوازندگان نی و سایر آلات موسیقی استفاده می‌کنند که این کار اشتباه و یک رسم غلط است.

موسوی اعظم بابیان اینکه ما باید بدانیم این سنت یک سنت خیلی بی‌ارزش و بیهوده است، گفت: این رسم بد باید توسط مسئولان برداشته و فرهنگ‌سازی شود و به جای این همه نوازندگی و خوانندگی آن هم بیش از دو خواننده در مراسم عزاداری خواندن قرآن و ادعیه و روضه‌خوانی بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

وی افزود: هزینه کردن میلیون تومانی در جهت استفاده از این خوانندگان، یک برنامه اضافی و هزینه‌بر و کاری ناپسند است که سبب ضربه زدن به خانواده‌های عزادار می‌شود.

حجت الاسلام موسوی اعظم تصریح کرد: این روش و سیره که ما در مراسم داریم استفاده می‌کنیم با روش و سیره امامان معصوم مطابقت ندارد و باید چیزی را که روح میت را تسکین می‌دهد و عذاب قبر را کمتر می‌کند عملی کنیم که استفاده از خواندن قرآن، روضه‌خوانی، مداحی و سینه‌زنی بر حسنات میت اضافه خواهد کرد و اجرا کردن این برنامه‌ها در مراسمات عزاداری ذخیره قیامت است.