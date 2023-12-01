شایسته سالاری در انتخابات پیش رو مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته زاهدان گفت: بیانات مقام معظم رهبری را در جمع بسیجیان و نیروی دریایی شنیدیم که سخنان ایشان حکیمانه و برای مردم، بسیج و مسؤولان همواره راهگشاست.

امام جمعه زاهدان، افزود: امروز ۱۰ آذرماه، سالروز شهادت حضرت آیت‌الله سید حسن مدرس است بزرگواری که از علمای اصفهان در دوران مشروطه بود و به نمایندگی از علما و فقها به عنوان فقیه ناظر بر مصوبات مجلس شورای ملی آن روز انتخاب شد و در دوره‌های سوم تا ششم نیز نماینده مجلس از ناحیه مردم تهران بود.

وی ادامه داد: شهید مدرس، در برابر استبداد رضا خان ایستاد و با او مخالفت کرد و بر سر ایستادگی در راه اسلام و دفاع از مردم، جان خود را تقدیم کرد و رضا خان او را به شهرهای مختلف تبعید و سپس در کاشمر وی را با زبان روزه به شهادت رساندند و سالروز شهادت ایشان به عنوان روز مجلس نامگذاری شده است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: شهید آیت‌الله سید حسن مدرس دارای ویژگی‌های مختلف بود، خود را وکیل مردم می‌دانست، دشمن ستیز بود، با استبداد مقابله کرد و سر مواضع خود ایستاد و زمانی که رضا خان از او پرسید از جان من چه می‌خواهی؟، به طور شفاف اعلام کرد «می‌خواهم که تو نباشی».

محامی گفت: شهید مدرس در برابر تهدید و تطمیع مقاومت کرده و عنوان می‌کرد که خداوند دو چیز در من قرار نداده، از جمله ترس و طمع و خیلی ساده زیست و قانع بود و زمانی که به نمایندگان مجلس، ۲۰۰ تومان، حقوق می‌دادند و ایشان تنها به اندازه مخارج زندگی و ۳۰ تومان حقوق می‌گرفت و در انتخاب خانه کوچک‌تر و بزرگ‌تر که تفاوت قیمتی پنج ریالی داشت، خانه کوچک را انتخاب کرد و فرمود من باید زندگی و خرج خود را کنترل کنم تا بتوانم آزاد باشم و زبان تند و تیز خود را در دفاع از حق حفظ کنم.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: رضا شاه، پیکی را با مبلغ ۱۰۰ هزار تومان نزد ایشان فرستاد و پیامی مبنی بر اینکه رضا شاه می‌خواهد روابط حسنه‌ای با شما داشته باشد و در پاسخ عنوان کرد: این پول را ببر که اگر بماند همه آن صرف براندازی او می‌شود.

محامی گفت: پیک سفیر انگلیس، شبانه نزد شهید مدرس آمد و چک سفید امضا به ایشان تحویل داد که ایشان در واکنش به این کار فرمود من پول و طلا هم قبول می‌کنم به شرطی که بار شتر باشد، آن هم مقابل مدرسه سپه سالار و در مقابل چشم مردم و اهل طمع نبود.

امام جمعه زاهدان افزود: روزی که روسیه هشدار داد و قوای روسیه از قزوین به سوی تهران حرکت کرد، احمدشاه قاجار از تهران فرار و به سوی اصفهان رفت و دولت به دنبال اخذ اختیارات از مجلس برای تأمین خواسته‌های روسیه بود طبق داستانی که در کتاب ملک شعرای بهار آمده باز همین شهید مدرس بود که پشت تریبون آمد و گفت اگر قرار است از بین برویم چرا به دست خود امضا کنیم و براین اساس نمایندگان تصویب نکردند و مردم برای حمایت به خیابان‌ها ریختند و دولت سقوط کرد و دولت بعدی هم به هشدار روسیه عمل نکرد و به تعبیر امام خمینی (ره) هیچ اتفاقی هم نیفتاد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، گفت: روز شهادت شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاری شده که الهام بخش است و اگر مجلس ما می‌خواهد انقلابی باشد نمایندگانی در تراز انقلاب اسلامی مثل شهید مدرس را نیاز داریم و در آستانه انتخابات هستیم و باید حواسمان جمع باشد و نمایندگانی متدین، متخصص، کارآمد، دلسوز مردم، دشمن شناس و مقاوم و با شهامت در برابر دشمنان داخلی و خارجی و به گونه‌ای باشند که با تهدید و تطمیع نهراسند و پایشان نلغزد.

وی گفت: ما در طول انقلاب اسلامی می‌شناسیم، برخی افراد را که هرگز برای نمایندگی تبلیغ نکردند و مردم آن‌ها را به صداقت و کارآمدی می‌شناختند و به آن‌ها رأی دادند و وقتی نماینده مجلس شدند از حقوق و امکانات مجلس استفاده نکردند و مردانه بدون وابستگی به جناح‌ها، احزاب و گروه‌ها در دفاع از اسلام، انقلاب و خدمت به مردم ایستادگی کردند و ما به چنین نماینده‌هایی نیاز داریم.

وی افزود: اگر بخواهیم وضعیت تغییر کند، باید فارغ از نگاه‌های قومی، مذهبی، جناحی، حزبی و خطی با رعایت معیارها و شایسته سالاری نماینده انتخاب کنیم و انتظار داشته باشیم در راستای دفاع از اسلام و انقلاب و خدمت به مردم تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به پنجشنبه ۱۶ آذر و روز دانشجو ادامه داد: این نامگذاری بر اثر شهادت دانشجویانی است که به دیدار معاون رئیس جمهور از ایران در سال ۱۳۳۲ اعتراض کردند و به شهادت رسیدند.

وی گفت: دانشجو اگر علم و معرفت، تحقیق و روشن‌فکری، دین و احساسات معنوی، شور دینی و انقلابی و آرمان‌گرایی را با جوانی و شادابی داشته باشد یک انسان ویژه، وجود مبارک و مفید و مؤثر خواهد بود که پیشران جامعه است و امید و نشاط را به جامعه تزریق می‌کند و جامعه را به حرکت وا می‌دارد.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: دانشجویان ما باید با احساس مسؤولیت بیش از گذشته با ارائه فکر، طرح و برنامه، نقد منصفانه و مطالبه گری مجدانه در جامعه نقش آفرینی کنند و البته مسؤولان هم باید زمینه مشارکت آن‌ها را فراهم و به مطالبه گری درست و بحق آن‌ها پاسخگو باشند و با سعه صدر برخورد کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به دیدار مردم استان با مقام معظم رهبری در بیستم شهریور ماه امسال، تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند دشمن در صدد توطئه هست، اما اگر ما بیدار بوده و غفلت نکنیم دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و فرمودند قرآن معیار حق و باطل را به ما نشان داده است.

امام جمعه زاهدان گفت: اگر به گونه‌ای عمل کنیم که دشمن شاد و از سخن ما ذوق زده و در شبکه‌های خارجی از ما تعریف و تمجید کنند، معلوم می‌شود که ما راه را درست نرفته و در نقشه و توطئه دشمن گرفتار شده و در زمین دشمن بازی کرده‌ایم.