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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

بعد از اقامه نماز جمعه؛

مردم ارومیه جنایات رژیم غاصب اسرائیل در غزه را محکوم کردند

مردم ارومیه جنایات رژیم غاصب اسرائیل در غزه را محکوم کردند

ارومیه - مردم و نمازگزاران ارومیه امروز بعد از اقامه نماز جمعه در محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی راهپیمایی کرده و نفرت و انزجار خود را از این رژیم به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران ارومیه‌ای پس از اقامه نماز جمعه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم فلسطین، از مصلای امام خمینی (ره) به طرف خیابان شهید نوری تا تقاطع خیابان شهید پزشکیان راهپیمایی کردند.

مردم ارومیه جنایات رژیم غاطب اسرائیل در غزه را محکوم کردند

راهپیمایی کنندگان با دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ برآمریکا نفرت و انزجار خود را از کودک کشی و نسل کشی رژیم غاصب صهیونیستی نشان دادند.

مردم ارومیه از مقابل مصلای شهر با سردادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «اسرائیل عدوالله»، «مرگ بر صهیونیست»، «رزمنده فلسطین حمایتت می کنیم»، «جنایت اسرائیل محکوم است»، و «اسرائیل کودک کش سردمدار توحش» حمله خواستار برخورد قاطع با جنایتکاران شدند.

مردم ارومیه جنایات رژیم غاطب اسرائیل در غزه را محکوم کردند

نمازگزاران در حالی که پلاکاردهایی با مضمون مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا در دست داشتند، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه نشان داده و میثاقی دوباره با ملت فلسطین بسته و نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی قدس را نوید دادند.

همچنین راهپیمایی کنندگان با شعارهای خود سکوت مجامع بین المللی در برابر نسل کشی و کودک کشی رژیم صهیونیستی و جنایات وحشیانه او در غزه را محکوم و آن را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کردند.

مردم ارومیه جنایات رژیم غاطب اسرائیل در غزه را محکوم کردند

پس از عملیات تاریخ ساز طوفان الاقصی رژیم غاصب اسرائیل برای جبران شکست خود دست به کشتار بی رحمانه زنان و مردان و کودکان در بیمارستان‌ها و مراکز مختلف زد تا بتواند شکست خود را جبران کند.

تاکنون بیش از ۱۵ هزار فلسطینی که نزدیک به نصف این تعداد را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند، به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 5954766

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