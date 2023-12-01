نخستین کاروان راهیان نور استان سمنان عازم مناطق عملیاتی شد

سردار منصور شوقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اعزام نخستین گروه از کاروان دانش آموزی راهیان نور سال جاری از استان سمنان، تاکید کرد: این دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب و جنوب غرب کشور اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در این کاروان دانش آموزان دختر از شهرستانهای آرادان، گرمسار و سمنان عازم مناطق عملیاتی شدند، تاکید کرد: کاروانهای دیگر راهیان نور دانش آموزی استان نیز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام میشوند.
فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در نخستین کاروان اعزامی دانش آموزان استان سمنان ۸۸ دانشآموز از مهدیشهر اعزام شدند، تاکید کرد: ۳۰۰ دانشآموز دختر از سمنان نیز در این کاروان حضور دارند.
شوقانی از اعزام ۴۰ دانشآموز از آرادان به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: این دانش آموزان از یادمانهای هشت سال دفاع مقدس در جنوب غرب کشور مانند هویزه و شلمچه بازدید خواهند کرد.
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