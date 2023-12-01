  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۲

فرمانده سپاه استان سمنان:

نخستین کاروان راهیان نور استان سمنان عازم مناطق عملیاتی شد

نخستین کاروان راهیان نور استان سمنان عازم مناطق عملیاتی شد

سمنان- فرمانده سپاه استان سمنان از اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی استان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس خبر داد.

سردار منصور شوقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اعزام نخستین گروه از کاروان دانش آموزی راهیان نور سال جاری از استان سمنان، تاکید کرد: این دانش آموزان به مناطق عملیاتی جنوب و جنوب غرب کشور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این کاروان دانش آموزان دختر از شهرستان‌های آرادان، گرمسار و سمنان عازم مناطق عملیاتی شدند، تاکید کرد: کاروان‌های دیگر راهیان نور دانش آموزی استان نیز به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در نخستین کاروان اعزامی دانش آموزان استان سمنان ۸۸ دانش‌آموز از مهدیشهر اعزام شدند، تاکید کرد: ۳۰۰ دانش‌آموز دختر از سمنان نیز در این کاروان حضور دارند.

شوقانی از اعزام ۴۰ دانش‌آموز از آرادان به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: این دانش آموزان از یادمان‌های هشت سال دفاع مقدس در جنوب غرب کشور مانند هویزه و شلمچه بازدید خواهند کرد.

کد مطلب 5954832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها