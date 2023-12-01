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۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۶

فراخوان سومین جشنواره استانی «تک فریم‌های کودکانه» منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره استانی «تک فریم‌های کودکانه» منتشر شد

یزد- دبیر اجرایی سومین جشنواره استانی تک فریم‌های کودکانه از انتشار فراخوان این جشنواره خبر داد و علاقمندان را به شرکت در این جشنواره دعوت کرد.

روح الله زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آنجا که تجربه خلق اثر برای انسان جذاب است، پویانمایی یکی از بهترین تمرین‌ها برای کودک و نوجوان است زیرا کودکان با صبر و تلاش و پشتکار و همفکری و همکاری سعی در جان بخشی به سوژه‌های خود می کنند و تخیلات خود را به گونه‌ای‌ منحصر به خود به تصویر می‌کشند.

دبیر اجرایی این جشنواره افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد تلاش می کند با برگزاری سومین جشنواره پویانمایی «تک فریم های کودکانه»، استعدادهای کودکان و نوجوانان را در زمینه این هنر شناسایی کند و در پرورش و رشد بهتر آنها در مسیر نیرومند ساختن بدنه این ژانر در سینمای کشور قدم موثری بردارد و این مستلزم تلاش بی‌وقفه مربیان دلسوز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است تا بتوانند در هدایت این استعدادها گامهای موثر و مستمر بردارند.

زارع یادآور شد: آخرین مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ است و اختتامیه همزمان با ایام دهه مبارک فجر برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره و دریافت شیوه‌نامه و سایر اطلاعات لازم به سایت این جشنواره مراجعه کنند.

کد مطلب 5954903

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