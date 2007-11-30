تأکید تحقیقات جدید بر ارزشهای مشترک جامعه مسلمان و غیرمسلمان بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، این نظرسنجی که گزارشهای رسانه‌ای را مبنی بر وجود تعارض ارزشی میان جامعه اسلامی و غیر اسلامی لندن تکذیب می‌کند بر اهمیت همکاری با جامعه مسلمان و رهبری آنها در مقابله علیه جرایم و تروریسم تأکید کرده است.

این نظر سنجی از سوی سازمان IPSOS-MORI به عنوان دومین سازمان بزرگ تحقیقات و نظر سنجی در بریتانیا انجام شده و رویکردهای مسلمانان لندن را در مقایسه با دیدگاههای لندنیهای غیرمسلمان مورد بررسی قرار داده است.

96 درصد مسلمانان لندن که در این نظرسنجی شرکت کردند فکر می‌کنند که همه باید به قانون بریتانیا احترام بگذارند. این تعداد از مسلمانان در مقابل 97 درصد از غیرمسلمانان لندن قرار می‌گیرد.

89 درصد از مسلمانان اعتقاد دارند که در بریتانیا هرکس باید آزاد باشد شیوه زندگی خود را درپیش بگیرد، البته تا زمانی که دیگران را از چنین حقی منع نکند. این میزان در مقایسه با سایر ساکنان لندن 88 درصد ارزیابی شده است.

94 درصد از مسلمانان بر فرصتهای مساوی میان اعضای یک جامعه تأکید کرده که این میزان درمیان لندنیها 92 درصد بوده است.

تقریباً 9 نفر از 10 نفر ساکنان لندن و مسلمانان ساکن لندن که به ترتیب 90 و 88 درصد می‌شوند بر این امر توافق داشتند که همه باید در صحنه سیاسی یک جامعه حضور فعال داشته باشند.

86 درصد از مسلمانان بر اهمیت همکاری پلیس با جوامع مسلمانان برای مبارزه با تروریسم تأکید کردند که این میزان در میان جامعه غیر مسلمان لندن به 91 درصد رسید.

این نظر سنجی همچنین نشان می‌دهد که مسلمانان نیز نسبت به جرایم، پاکیزگی خیابانها و حمل و نقل عمومی همان دغدغه‌هایی را دارند که درمیان جامعه غیرمسلمان موجودند.

شهردار لندن نیز برحضور سیاسی و اجتماعی جامعه مسلمان تأکید کرده و اظهار داشته است که این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مسلمانان دارای دیدگاههای مشترکی با سایر ساکنان لندن درباره احترام به قانون، ارزش دمکراسی، اهمیت احترام متقابل و فرصتهای مساوی هستند که نتایج این تحقیقات افسانه‌هایی را که از سوی برخی مفسران در برخی رسانه ها ترویج شده تکذیب می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری با جامعه مسلمان برای جداکردن افرادی که دارای دیدگاههای خطرناک هستند تأکید کرد و گفت: همکاری با جامعه مسلمان برای مأموران پلیس و اطلاعات حائز اهمیت است.