آخرین وضعیت آلودگی هوای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۲۷ قرار داشت و کیفیت هوا ناسالم بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۷۹ روز هوای قابل قبول، ۶۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۷ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۰ روز هوای قابل قبول، ۱۰۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.