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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۸:۴۳

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

آخرین وضعیت آلودگی هوای پایتخت

آخرین وضعیت آلودگی هوای پایتخت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۲۷ قرار داشت و کیفیت هوا ناسالم بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۷۹ روز هوای قابل قبول، ۶۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۷ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۰ روز هوای قابل قبول، ۱۰۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5954969

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