محمدطیب صحرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که توسط مدیریت ارشد استان کرمانشاه در حال پیگیری است بحث آبرسانی به شهرها و روستاها است.

وی با بیان اینکه راه اندازی سد آناهیتا کنگاور یکی از اقدامات پیش رو برای حل مشکل آبرسانی است، افزود: بر اساس قول وزارت نیرو سد آناهیتا یا کبوتر لانه در دی ماه آبگیری می‌شود.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در سفر اخیر به شهرستان کنگاور نیز تصمیمات خوبی برای حل مشکل آب این شهرستان با حضور مسئولان شرکت آبفا گرفته شد.

صحرایی بیان کرد: اصلاح پنج کیلومتر شبکه آبرسانی شهر کنگاور تا پایان امسال، تأمین آب شرب پنج روستا تا خرداد ۱۴۰۳ و یک روستا تا دهه فجر امسال، پیگیری انعقاد قرارداد و اجرای عملیات نشت‌یابی تا پایان دی ماه، پیگیری کار چاه و خط انتقال به منظور تأمین آب شرب شهر کنگاور تا پایان خرداد ۱۴۰۳ از جمله مصوبات به سفر به کنگاور بوده است.