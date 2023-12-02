  1. استانها
  2. کرمان
۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۱

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان خبر داد؛

دانش آموز با نیازهای ویژه استان کرمان پژوهشگر برتر کشور شد

دانش آموز با نیازهای ویژه استان کرمان پژوهشگر برتر کشور شد

کرمان- رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان از کسب عنوان پژوهشگر برتر کشور توسط دانش آموز با نیازهای ویژه استان کرمان در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ خبر داد.

محمود بنی اسد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب عنوان پژوهشگر برتر کشور توسط دانش آموز با نیازهای ویژه استان کرمان گفت: براساس نتایج اعلام شده از سوی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش کشور، معصومه بامری یکی از دانش آموزان دوره متوسطه اول با نیازهای ویژه استان کرمان موفق به کسب عنوان پژوهشگر و فناور برگزیده کشور شد.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان ضمن تبریک ویژه به دانش آموز افتخارآفرین کرمانی برای کسب این موفقیت ارزنده، برای معلمان پرتلاش آموزش و پرورش استثنایی استان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

کد مطلب 5954983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها