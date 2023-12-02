دانش آموز با نیازهای ویژه استان کرمان پژوهشگر برتر کشور شد

محمود بنی اسد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کسب عنوان پژوهشگر برتر کشور توسط دانش آموز با نیازهای ویژه استان کرمان گفت: براساس نتایج اعلام شده از سوی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش کشور، معصومه بامری یکی از دانش آموزان دوره متوسطه اول با نیازهای ویژه استان کرمان موفق به کسب عنوان پژوهشگر و فناور برگزیده کشور شد.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان ضمن تبریک ویژه به دانش آموز افتخارآفرین کرمانی برای کسب این موفقیت ارزنده، برای معلمان پرتلاش آموزش و پرورش استثنایی استان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.