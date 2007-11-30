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۹ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۴۷

نشست "تجربۀ دینداری در ایران معاصر" برگزار می‌شود

نشست "از دینداری جمع‌گرایانه تا دینداری فردگرایانه: تجربۀ دینداری در ایران معاصر" با حضور دکتر تقی آزاد ارمکی دوشنبه 12آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشست‌های انجمن جامعه‌‌شناسی ایران گروه جامعه‌‌شناسی دین نشستی با عنوان "بررسی احتمالات عرفی‌ شدن در ایران" با حضور دکتر تقی آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

دکتر ارمکی در این نشست موضوع "از دینداری جمع گرایانه تا دینداری فردگرایانه: تجربۀ دینداری در ایران معاصر" را مورد بررسی قرار می دهد.

این نشست از ساعت 16:30 دوشنبه 12/9/86 در بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران،
طبقه اول، دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 595501

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