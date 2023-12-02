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۱۱ آذر ۱۴۰۲، ۹:۰۸

مدیرکل راهداری البرز خبر داد؛

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج - تهران

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج - تهران

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، نیمه سنگین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی فر گفت: ترافیک در آزادراه کرج - تهران از کرج تا کیلومتر بیست و پنج این محور، نیمه سنگین، از این نقطه تا عوارضی قدیم تهران، نیمه سنگین و از این نقطه تا تهران نیز به همین صورت است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: ترافیک در آزادراه تهران - کرج از پایتخت تا عوارضی قدیم این شهر و از این نقطه تا کرج، نیمه سنگین است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه کرج - قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا گلشهر، نیمه سنگین و عکس آن نیمه سنگین است.

زندی فر گفت: آمد و شد در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان روان است

کد مطلب 5955025

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